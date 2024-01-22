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Dünya

İran, Irak ve Pakistan'nı neden vurduğunu açıkladı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Irak ve Pakistan'a yönelik saldırıların ulusal güvenlik gerekçesiyle yapıldığını söyledi.

AA22 Ocak 2024 Pazartesi 15:37 - Güncelleme:
İran, Irak ve Pakistan'nı neden vurduğunu açıkladı
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Bakanlık Sözcüsü Kenani, başkent Tahran'da düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi.

İsrail'in Şam'a yönelik saldırısını ve İran Devrim Muhafızları Ordusunun aralarında üst düzey komutanlarının da olduğu 5 mensubunun öldürülmesini kınayan Kenani, "kendi yöntemleri" ile gereken cevabı vereceklerini ifade etti.

Kenani, İran'ın, Irak'ın Erbil kentinde iş insanı Peşrev Dizayi'nin olduğu belirtilen eve yönelik saldırısını "Mossad karargahına yapılan saldırı" şeklinde nitelendirerek saldırının ulusal güvenlik gerekçesiyle yapıldığını savundu.

İran ile Irak ilişkilerinin güçlü ve sağlam olduğunu belirten Kenani, iki ülkenin çeşitli konularda aynı endişeye sahip olduğunu ve çok yönlü işbirliğinin devam ettiğini aktardı.

Kenani, ülkesinin, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) ile de iyi ilişkiler ve işbirliğine sahip olduğunu, buna rağmen "uzun yıllardır bu bölgeden İran'ın ulusal güvenliğine yönelik tehditlerin söz konusu" olduğunu söyledi.

İran'ın, ulusal güvenlik ile vatandaşlarının güvenliği konusunda kayıtsız kalamayacağını dile getiren Kenani, "Ulusal güvenlik, sınırların güvenliği ve İran vatandaşlarının güvenliği kırmızı çizgimizdir." dedi.

Kenani, İran'ın Pakistan topraklarındaki bir hedefe füzeli saldırısına ilişkin de söz konusu bölgede "teröristlerin bulunduğunu, İran'a yönelik saldırı hazırlığında olduklarını" bu nedenle operasyon düzenlediklerini iddia etti.

- ABD, İRAN'A FARKLI KANALLARDAN MESAJ GÖNDERİYOR

Kenani, Suudi Arabistan'ın, ABD ile İran arasında aracılık yaptığı yönündeki haberlerin doğruluğunu teyit etmediklerini, ABD'nin İran'a farklı yollardan mesajlar gönderdiğini ifade etti.

Tahran ile Riyad ilişkilerinin iyi yönde ilerlediğini söyleyen Kenani, iki ülke arasında ilişkileri ve işbirliğini geliştirmeye yönelik ciddi bir çabanın söz konusu olduğunu kaydetti.

Açıklamasında İsrail'in Uluslararası Adalet Divanında (UAD) yargılanması için girişimde bulunan Günay Afrika Cumhuriyeti'ne de teşekkür eden Kenani, yargı sürecine destek verdiklerini belirtti.

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