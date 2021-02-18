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Dünya

İran, mutasyonlu virüs nedeniyle Irak'a açılan iki sınır kapısını kapatıyor

İran, mutasyonlu virüsün yayılması üzerine Irak'a açılan iki sınır kapısını 20 Şubat itibarıyla bir hafta kapatma kararı aldı.

AA18 Şubat 2021 Perşembe 11:54 - Güncelleme: 18 Şubat 2021 Perşembe 11:55
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İran devlet televizyonunun haberine göre, Huzistan Valisi Kasım Süleymani Deşteki, Kovid-19'un mutasyonlu varyantının eyalette hızla yayıldığını belirtti.

Deşteki, "İncelemeler, Kovid-19'un mutasyonlu türünün Huzistan eyaletine Irak'tan girdiğini gösteriyor. Her ne kadar mutasyonlu virüsün kökeni başka bir ülke (İngiltere) olsa da salgın tedbirleri kapsamında cumartesi gününden itibaren Şelemçe ve Cezzabe sınır kapıları bir hafta kapatılacak." dedi.

İran, İngiltere'de Kovid-19'un daha hızlı yayıldığı belirtilen mutasyonlu türünün tespit edilmesinin ardından, 22 Aralık 2020'de bu ülke ile uçak seferlerini durdurmuş daha sonra uçuş yasağını 10 Mart'a kadar uzatmıştı. Mutasyonlu virüs İran'da ilk kez 5 Ocak'ta görülmüştü.

Sağlık Bakanı Said Nemeki, 13 Şubat'ta mutasyonlu virüsün hemen hemen ülkenin tamamına yayıldığını açıklamıştı. Nemeki dün de Huzistan'daki vaka artışları nedeniyle İçişleri Bakanlığından Irak'a açılan sınır kapılarının kapatılmasını istemişti.

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