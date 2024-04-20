İran-İsrail gerilimi hakkında çarpıcı detay: Türkiye'den talep ettiler

İsrail'in 1 Nisan'da Şam'daki İran konsolosluğunu vurmasıyla başlayan gerilim bölgedeki diplomatik hareketliliği hızlandırdı. Bu kapsamda İngiltere merkezli haber ajansı Reuters'a konuşan Batılı bir diplomat, İran-İsrail geriliminde Türkiye'nin arabuluculuğuna atıfta bulunan bir açıklama yaptı. İsmi açıklanmayan Batılı diplomatın Reuters'a aktardığına göre, Batılı devletler son günlerde gerilimi düşürme çağrılarını yinelemek için Türkiye üzerinden İran'a mesajlar göndermeye çalıştı.

Batılı devletlerin mesajlarını, İsrail'in Cuma(dün) günü erken saatlerde İran'a yönelik saldırıları bildirilmeden önce ilettiğini söyleyen Batılı diplomat, Tahran'ın daha fazla misilleme planı olmadığını belirtti.

Türkiye aracılığıyla Tahran'a ulaştırılan mesajların içeriği hakkındaki soruya cevap veren Batılı diplomat, "Son günlerde Türkiye üzerinden İran mesajları göndermeye çalıştık, özellikle de gerilimi düşürme mesajını yineledik" dedi.

Haberin devamında şu ifadeler kullanıldı; "ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Vekili John Bass, bu hafta başında Ankara'ya giderek Türkiye'nin üst düzey diplomatı Hakan Fidan'la görüştü."

Bu konu hakkında konuşan ABD'li bir yetkili ise, "Onlar... Gerilimin daha da artmasının veya bölgede daha geniş bir çatışmanın önlenmesinin kritik önemini tartıştılar" ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: AKLA ZİYAN OLMAYAN BİR AÇIKLAMA YOK



Üsküdar Hz. Ali Camii'nde kıldığı cuma namazının ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevaplayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran-İsrail gerilimine ilişkin, " Şu anda İsrail farklı şeyler söylüyor. İran aynı şekilde farklı görüşler ortaya atıyor. Yani sahiplenme yok. Konuyla ilgili de gerçekten şöyle akla ziyan olmayan bir açıklama da yok. İran'ın yaptığı açıklamalarda şöyle hakikaten 'Bu doğru söylüyor.' diyemiyorsunuz. İsrail'inkini zaten hiç diyemiyorsunuz. Bu arada tabii Amerika'yı ileri sürüyorlar. Amerika'nın yaptığı açıklamalarda da 'Haberimiz vardı-yoktu' gibi laflar var. Ve çok daha önemlisi Birlemiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinde de Amerika'nın, son yapılan açıklamalarda İsrail'in yanında yer aldığını görüyoruz. Burada, herkes Filistin'in yanında yer alırken Amerika ne yazık ki burada yine İsrail'in yanında yer almak suretiyle duruşunu ortaya koyuyor. Zaten farklı bir şey beklemiyorduk. Bunu da çok açık, net şekilde görme imkanımız oldu." demişti.

İran'ın İsrail'e misilleme niteliğindeki saldırısının ardından, Türkiye Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada İran ve ABD ile temaslarını doğrulayıp ve itidal çağrısında bulunmuştu.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI: TÜM TARAFLARI DAHA BÜYÜK BİR ÇATIŞMAYA YOL AÇABİLECEK ADIMLARDAN KAÇINMAYA DAVET EDİYORUZ



Dışişleri Bakanlığı, İsrail-İran olaylarına ilişkin, "Tüm tarafları, daha büyük bir çatışmaya yol açabilecek adımlardan kaçınmaya davet ediyoruz" açıklamasını yapmıştı.

Dışişleri Bakanlığı, İsrail-İran olaylarına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İsrail'in Şam'daki İran Büyükelçiliği'ne yaptığı uluslararası hukuka aykırı saldırıyla başlayan gerilimin, son gelişmelerin ardından kalıcı bir çatışmaya dönüşme riski bulunmaktadır. Tüm tarafları, daha büyük bir çatışmaya yol açabilecek adımlardan kaçınmaya davet ediyoruz. Uluslararası toplumun önceliği, Gazze'deki katliamın durdurulması ve Filistin devletinin kurularak bölgemizde kalıcı barışın sağlanması olmalıdır" ifadelerine yer verilmişti.

İSRAİL'İN İRAN VE SURİYE'YE SALDIRDIĞI İDDİALARI



İran devlet televizyonu, İran Hava Kuvvetleri Üssü'ne ev sahipliği yapan İsfahan eyaletinin kuzeydoğusunda patlama seslerinin geldiğini duyurmuştu.

İran resmi ajansı IRNA da patlama seslerinin Tebriz eyaletinin kuzeybatısından da geldiğini kaydetmişti.

Amerikan medyası ise ABD'li yetkililere dayandırarak yayımladığı haberlerde, İsrail'in İran'a yönelik saldırı düzenlediğini bildirmişti.

İsrail makamları, konuyla ilgili yorum yapmaktan kaçınırken İranlı yetkililer, henüz doğrudan İsrail'i suçlamadı. Öte yandan, Suriye haber ajansı SANA'nın askeri kaynağa dayandırdığı haberinde, İsrail'in, ülkenin güney sınırlarındaki hava savunma sistemlerinin bulunduğu birkaç noktaya roket saldırısı düzenlediği ileri sürülmüştü.

⁠İRAN-İSRAİL GERİLİMİ



İsrail, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde toplam 7 İranlı yetkili ölmüştü.

İran, İsrail'in konsolosluk saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini ve misillemede bulunacaklarını duyurmuştu. İsrailise İran'ın saldırısına karşılık vereceğini bildirmişti.

İran 13 Nisan'da İsrail'e yüzlerce kamikaze insansız hava aracı, balistik ve seyir füzesiyle saldırı başlatmıştı.

İran bazı hedeflerin vurulduğunu, İsrail ise saldırıların çoğunun hava savunma sistemlerince önlendiğini ancak güneydeki bir askeri üsse füze isabet ettiğini açıklamıştı.

İsrail basını, Tel Aviv yönetiminin İran'ın hava saldırısına karşı "açık ve etkili" şekilde karşılık verme kararı aldığını iddia etmişti.