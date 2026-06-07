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Dünya

İran-İsrail gerilimi hava trafiğini vurdu! O ülkeler uçuşları durdurdu

İran'ın İsrail'e yönelik füze saldırısının ardından Suriye ve Irak'ta uçuşlar durduruldu.

AA7 Haziran 2026 Pazar 23:53 - Güncelleme:
İran-İsrail gerilimi hava trafiğini vurdu! O ülkeler uçuşları durdurdu
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Suriye resmi haber ajansı SANA, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne dayandırdığı haberinde, güney hava koridorlarının geçici olarak kapatılarak Şam Uluslararası Havalimanı'nda operasyonların 12 saat süreyle askıya alındığını belirtti.

Suriye'de uçuşların askıya alınması ve güney hava sahasının kapatılması kararı, İran'ın İsrail'in Lübnan'ın güneyine yönelik saldırılarına karşılık İsrail'e füze atışlarının ardından geldi.

İran Sivil Havacılık Kurumu, ülkenin batı hava sahasının ikinci bir duyuruya kadar kapatıldığını, Irak Sivil Havacılık Otoritesi de ülkenin hava sahasının 72 saatliğine kapatıldığını duyurmuştu.

IRAK, HAVA SAHASINI 3 GÜN KAPATMA KARARI ALDI

Irak, ülkenin hava sahasının 72 saatliğine kapatıldığını duyurdu.

İran ile İsrail arasında gerilimin yeniden tırmanmasının ardından Irak Sivil Havacılık Kurumundan açıklama yapıldı.

Açıklamada, Irak hava sahasının 3 gün süreyle kapatılacağı belirtildi.

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