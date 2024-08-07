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Dünya

İran, İsrail gerilimi sürüyor! Mısır'dan dikkat çeken hamle

İran'ın İsrail'e yapacağı olası misilleme saldırısı tüm dünyada merakla beklenirken Mısır'dan dikkat çeken bir hamle geldi. Mısır, İsrail ve İran arasındaki gerginlik nedeniyle tüm havayolu şirketlerine yarın TSİ 03.00-07.00 saatleri arasında İran hava sahasından uzak durmalarını istedi.

IHA7 Ağustos 2024 Çarşamba 21:58 - Güncelleme:
İran, İsrail gerilimi sürüyor! Mısır'dan dikkat çeken hamle
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İran'ın İsrail'e saldırı düzenlemesi beklenirken, Mısır havayolu şirketleri için bir güvenlik uyarısı olan NOTAM yayınladı. Mısır, yayınladığı güvenlik uyarısında tüm havayolu şirketlerinden yarın TSİ 03.00-07.00 saatleri arasında İran hava sahasından uzak durmalarını isteyerek, "Tüm Mısırlı taşıyıcı firmalar Tahran (Uçuş Bilgi Bölgesi) FIR'ı üzerinden uçmaktan kaçınacaktır. Söz konusu bölge üzerinde hiçbir uçuş planı kabul edilmeyecektir" ifadelerini kullandı. Güvenlik uyarısının neden yayınlandığına ilişkin ayrıntı verilmedi.

Öte yandan Ürdün ise pazar günü tüm havayolu şirketlerinden 45 dakikalık ekstra yakıt bulundurmalarını istemişti.

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