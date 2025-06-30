İran: İsrail saldırılarında 18 sağlık çalışanı yaralandı

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Miadfer 12 gün süren saldırılara ilişkin bilgi verdi.

Miadfer, "İsrail'in saldırılarında 18 acil servis çalışanı yaralandı ve kuruma ait bir bina vurularak yok edildi." dedi.

Vurulan binanın askeri üslerden uzak bir bölgede olduğunu aktaran İranlı yetkili, 11 ambulansın da saldırılarda hasar gördüğünü kaydetti.

İSRAİL'İN İRAN'A ŞİDDETLİ SALDIRILARIYLA BAŞLAYAN ÇATIŞMA SÜRECİ

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran'da Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda yaşamını yitirdi.

İsrail'in saldırılarında toplam sivil can kaybının 627, yaralı sayısının ise 4 bin 870 olduğu açıklandı.

İran'ın düzenlediği füze saldırılarında ise İsrail'e göre, 28 kişi öldü, 1272 kişi yaralandı.

İsrail'e açıktan destek veren ABD, 22 Haziran'da İran'ın Natanz, Fordo ve İsfahan'daki 3 nükleer tesisine saldırı düzenledi.

İran, ABD'nin saldırısına misilleme olarak 23 Haziran'da, ABD'nin Katar'daki El-Udeyd Hava Üssü'nü hedef aldı.



ABD Başkanı Donald Trump, 24 Haziran'da İran ve İsrail arasında ateşkes sağlandığını duyurdu.

