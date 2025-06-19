İsrail'in 13 Haziran'da başlattığı "Yükselen Aslan" saldırısı ve İran'ın "Gerçek Vaat" adını verdiği misillemesiyle başlayan savaş yedinci güne girdi.

İsrail'in saldırılarında İran Genelkurmay Başkanı Bakıri ve Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Selami gibi üst düzey askeri yetkililerin de aralarında olduğu en az 224 kişi öldü.

İran ise insansız hava araçlarının (İHA) yanı sıra yüzlerce balistik ve hipersonik füze fırlattığı misillemesinde ise Tel Aviv, Kudüs ve Hayfa'yı hedef aldı.

İsrail'in hava savunma sistemi "Demir Kubbe"yi aşan füzeler nedeniyle İsrail'de en az 24 kişi hayatını kaybetti.

İSRAİL, İRAN'DA ARAK AĞIR SU NÜKLEER TESİSİ'Nİ VURDU

İsrail'in İran'ın Merkezi eyaletinde bulunan Arak Ağır Su Nükleer Tesisi'ne saldırdı.

Tesnim Haber Ajansı, İran Atom Enerjisi Kurumu Bilgilendirme Merkezi tarafından yapılan yazılı açıklamayı yayımladı.

İsrail'in sabah saatlerinde Arak Ağır Su Nükleer Tesisi'ne (Şehid Handab Araştırma Reaktörü) saldırıda bulunduğu belirtilen açıklamada, "Saldırı can kaybı ya da yaralanma olmadı. Önceden alınmış güvenlik önlemleri sayesinde, tesis çevresindeki bölge halkı açısından da hiçbir risk veya zarar söz konusu değildir." ifadelerine yer verildi.

İran devlet televizyonuna göre de tesiste nükleer sızıntı olmadığı kaydedildi.

İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalvendi, birkaç gün önce, İsrail'in Kum kentindeki Fordo Nükleer Tesisi'ne saldırı sonrasında tesiste küçük çapta hasar oluştuğunu fakat nükleer kirlilik meydana gelmediğini, İsfahan kentindeki Natanz Nükleer Tesisi'ne saldırı sonrasında ise tesis içerisinde nükleer kirlilik meydana geldiğini fakat bu kirliliğin tesisin dışına yayılmadığını söylemişti.

İRAN'IN 20'DEN FAZLA FÜZEYLE YAPTIĞI MİSİLLEMEDE TEL AVİV ÇEVRESİNDE İSABETLER OLDUĞU BİLDİRİLDİ

İran'ın, İsrail'in saldırılarına misilleme olarak fırlattığı 20'den fazla füzenin başkent Tel Aviv çevresinde ve güneydeki Necef'te bazı noktalara doğrudan isabet ettiği bildirildi.

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesi, hava savunma sistemlerinin İran'dan fırlatılan füzeleri önlemeye çalıştığını kaydetti.

Haberde, İran'dan İsrail'e 20'den fazla füze fırlatıldığı, füzelerin ülkenin merkezinde ve güneyinde en az 4 noktayı vurduğu belirtildi.

Merkezde başkent Tel Aviv, Ramat Gan ve Holon, güneyde ise Birüssebi (Berşeva) kentlerinde füzelerin bazı binalara doğrudan isabet ettiği, Birüssebi'yi hedef alan füzenin Soroka hastanesine düştüğü aktarıldı.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, saat 07.10 sıralarında düzenlenen saldırılarda isabet ihbarları aldıklarını ve bölgelere ulaştıklarını belirtti.

Arama kurtarma çalışmalarının başladığı ve saldırılarda ilk belirlemelere göre 1'i ağır 23 kişinin yaralandığı bildirildi.

İşte dakika dakika İran-İsrail savaşında yaşananlar:

İran'ın son misilleme saldırısında İsrail'de 3'ü ağır 44 yaralı olduğu bildirildi.

İsrail'in İran'ın Merkezi eyaletinde bulunan Arak Ağır Su Nükleer Tesisi'ne saldırdı.

İsrail Ulusal Acil Servisi Magen David Adom, İran'ın gerçekleştirdiği son saldırılarda en az 32 kişinin yaralandığını açıkladı.

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz Canel, İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışmaya ilişkin, "Uluslararası toplumu acilen harekete geçmeye çağırıyorum." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, askeri danışmanlarına sığınak avcısı (bunker buster) bomba planının İran'ın Fordo Nükleer Tesisi'ni yok edip edemeyeceğini sorduğu öne sürüldü.

İran medyası, İsrail'e yönelik bu sabahki füze saldırısının ana hedefinin "Komuta ve İstihbarat (IDF C4I) Karargahı ve Askeri İstihbarat Kampı" olduğunu belirtti.

İsrail ordu radyosu, saldırının ardından en az birkaç noktada insanların enkaz altında kaldığına dair rapor aldıklarını bildirdi. Tel Aviv'in doğusundaki İsrail borsasının merkez binasının da saldırıda vurulduğu duyuruldu.

İran'dan İsrail'e füze yağmuru... Vurulan Tel Aviv'de sirenler çalıyor.

02.40 Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran'la Rusya arasındaki stratejik ortaklık anlaşmasında "savunma alanını" kapsayan maddeler bulunmadığını belirterek, "İran'la temas halindeyiz, bugün de temas halindeyiz, yarın ve yarından sonra da olacağız. İran başka türlü bir destek için talepte bulunmadı." dedi.

01.54 İsrail-İran geriliminin tırmanmasının ardından, ABD Senatosu da harekete geçti. Senato Azınlık Lideri Chuck Schumer'in yardımcısına göre, önümüzdeki hafta başında tüm senatörlerin katılımıyla İran gündemine ilişkin gizli bir brifing düzenlenecek. Brifingin tam tarihi ve saati henüz netleşmiş değil.

01.34 ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan çatışmalara ABD'nin müdahalesine gizlice onay verdiği iddia edildi.

01.17 Almanya, Fransa ve İngiltere dışişleri bakanlarının, yarın İran Dışişleri Bakanı ile İsviçre'nin Cenevre kentinde bir araya gelmek istediği bildirildi.

01.13 İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ülkesinin İsrail'in saldırganlığına karşılık meşru müdafaa hakkını kullanmaya devam edeceğini belirterek, "Gayrimeşru, soykırımcı ve işgalci İsrail rejimi hariç, diplomasiye de bağlılığımızı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

01.06 İsrail'de, ABD'nin İran'a yönelik saldırılara katılmasını sağlamak amacıyla yürütülen kamuoyu kampanyası kapsamında, ABD Başkanı Donald Trump'a hitaben "Bay Başkan, işi bitir" yazılı bir pankart asıldı.

00.51 ABD'nin İsrail Büyükelçiliğinde "kritik görevi olmayan" bazı diplomatların tahliyesine başlandığı bildirildi.

00.15 İsrail ordusu, İran'dan İsrail'e doğru füzelerin ateşlendiğini tespit ettiğini bildirdi.

00.10 Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi, İsrail ile İran arasında tırmanan gerilimi görüşmek üzere cuma günü acil toplantı gerçekleştirecek.

- ⁠İSRAİL'İN İRAN'A ŞİDDETLİ SALDIRILARIYLA BAŞLAYAN ÇATIŞMA

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı 224 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede 24 kişinin öldüğü, 500'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.