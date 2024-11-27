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Dünya

İran: İsrail'e karşılık verme hakkımızı saklı tutuyoruz

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, İsrail'in 26 Ekim'deki saldırısına yanıt hakkını saklı tuttuklarını ancak Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkes anlaşmasını da değerlendirdiklerini ve kalıcı hale gelmesini umduklarını belirtti.

AA27 Kasım 2024 Çarşamba 18:19 - Güncelleme:
İran: İsrail'e karşılık verme hakkımızı saklı tutuyoruz
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İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre Erakçi, Birleşmiş Milletler (BM) Medeniyetler İttifakı 10'uncu Küresel Forumu'na katılmak üzere bulunduğu Portekiz'de basına konuştu.

İSRAİL VE LÜBNAN ARASINDAKİ ATEŞKES

Erakçi, "İran, İsrail'in geçen ay düzenlediği hava saldırılarına misilleme hakkına sahiptir ancak aynı zamanda Lübnan'daki ateşkes anlaşması gibi bölgedeki diğer gelişmeleri de değerlendiriyor." ifadelerini kullandı.

Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkes anlaşmasını memnuniyetle karşıladıklarını belirten Erakçi, anlaşmanın kalıcı ateşkese yol açmasını umduğunu dile getirdi.

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