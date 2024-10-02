İran: İsrail'in barış peşinde olma niyeti yok

İravani, BM Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) Lübnan'daki gelişmeleri ele almak için düzenlenen acil oturumda, İsrail'in Lübnan'a karşı saldırılarını değerlendirdi.

BMGK üyelerine hitap eden İravani, "Rejim bölgeyi tam anlamıyla benzeri görülmemiş bir felaketin eşiğine getiriyor. İsrail'in barış veya ateşkes peşinde olma niyeti yok." ifadelerini kullandı.

İsrail'in bir yıldır işgal altındaki Filistin'de "tam bir dokunulmazlıkla vahşetine devam ettiğini" söyleyen İravani, "Şimdi, bu rejim acımasız saldırgan savaşını Lübnan'a kadar genişletiyor ve sınırın ötesinde gece gündüz masum insanları hedef alıyor." diye konuştu.

İran Büyükelçisi, ABD'nin herhangi bir etkili kararın çıkmasını engellemesi nedeniyle BMGK'nin "felç durumda" olduğunu dile getirdi.

Amir Said İravani, "ABD, Birleşik Krallık ve bazı Batılı devletlerin İsrail'e sağladığı sarsılmaz destek, bu saldırgan terörist rejime her türlü uğursuz davranıştan muafiyet verdi." dedi.

İravani, "Daha fazla gerilimi önlemenin tek yolu vardır: İsrail, Gazze'ye yönelik savaşını ve Lübnan'a yönelik saldırılarını derhal durdurulmalıdır." ifadelerini kullandı.

- İSRAİL'İ KARŞI SALDIRI YAPMAMASI KONUSUNDA UYARDI



İran Daimi Temsilcisi Amir Said İravani, Tahran'ın, dün İsrail'e karşı yaptığı misillemeyi hatırlatarak, "Bu, İsrail'in son iki ayda devam eden terörist saldırgan eylemlerine karşı gerekli ve orantılı bir yanıttı." dedi.

İravani, "İsrail terörist rejimini, ulusal güvenliğimize ve hayati çıkarlarımıza yönelik herhangi bir başka saldırganlık eylemine karşı şiddetle uyarıyoruz." diye konuştu.

İsrail'in "yalnızca kaba kuvvetten anladığını" söyleyen İravani, uluslararası toplumun bölgedeki gelişmelere sessiz kalmaması gerektiğini vurgulayarak, BMGK'ye, Tel Aviv yönetimine karşı "acil ve kararlı bir yanıt verme" çağrısını yineledi.

İravani, "Güvenlik Konseyi, İsrail'in Lübnan, Gazze ve Suriye'ye yönelik devam eden saldırganlığını ve savaş suçlarını durdurmak ve durumun tam ölçekli bir bölgesel savaşa dönüşmesini önlemek için müdahale etmelidir." ifadelerini kullandı.

İsrail'in "saldırganlığının" ABD'nin askeri ve siyasi desteğiyle mümkün olduğunu kaydeden İran Büyükelçisi, "Amerikan silahları, Gazze'de kullanılan İsrail silahlarının ve mühimmatının önemli bir bölümünü oluşturmaktadır ve bu nedenle ABD, İsrail vahşetiyle her yönden bağlantılıdır." değerlendirmesinde bulundu.