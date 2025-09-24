İSTANBUL 26°C / 18°C
İran, İsrail'in gizli nükleer bilgilerini ifşa etti: Para karşılığı bize çalışıyorlar

İran İstihbarat Bakanı İsmail Hatib, İsrail'in nükleer programındaki etkili kişiler ve hassas merkezlere ilişkin bazı gizli bilgi ve belgeleri yayımladı. Hatip ayrıca, İsrail'in hassas bölgelerinde çalışan birçok kişinin para karşılığında Tahran ile işbirliği yaptığını söyledi.

İran devlet televizyonuna konuşan Hatib, konuya ilişkin bilgi verdi.

Hatib, "İstihbarat unsurlarımız, İsrail'in gizli olan nükleer, askeri, istihbarat ve bilimsel bilgilerine ulaştı." dedi.

İsrail'in bazı nükleer uzmanları ve tesislerine ilişkin görüntülerin paylaşıldığı programda Hatip, 189 nükleer uzman ve askeri yetkilinin bilgisinin yanı sıra çeşitli projelerin de ele geçirildiğini belirtti.

Hatip, İsrail'in hassas bölgelerinde çalışan birçok kişinin para karşılığında İran'la iş birliği yaptığını söyledi.

HAZİRAN AYINDA ELE GEÇİRİLDİĞİ AÇIKLANDI

İran güvenlik kaynakları, 7 Haziran'da devlet televizyonuna verdikleri bilgide, istihbarat birimlerinin İsrail'e ait nükleer projeler ve tesislere dair binlerce stratejik ve hassas belgeyi ele geçirdiğini, söz konusu belgelerin güvenli şekilde ülkeye getirildiğini belirtmişti.

