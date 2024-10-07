İran: İsrail'in her türlü yeni macera arayışına daha güçlü yanıt verilecek

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bölgedeki son gelişmelerin ele alındığı görüşmede, İsrail'in Lübnan ve Gazze'ye yönelik saldırılarının durdurulması ve bölgeye insani yardım ulaştırılması için diplomatik çabaların artırılması gerektiği vurgulandı.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'a gerçekleştirdiği son ziyaretine değinen Arakçi, direnişin durumunun iyi olduğunu söyleyerek, İsrail ordusunun muhtemel bir kara saldırısına karşı direniş güçlerinin tamamen hazır olduğunu belirtti. İran'ın bölgede gerilimi ve savaşı artırma peşinde olmadığını ancak savaştan da korkmadığını söyleyen Arakçi, İsrail'in her türlü yeni macera arayışına ve eylemine karşı daha güçlü ve uygun bir yanıt verileceğini belirtti.