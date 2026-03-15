İran, İsrail'in merkezini balistik füzeyle hedef aldı! İşte o anlar

ABD ile İsrail'in 28 Şubat sabahı düzenlediği saldırılarla başlayan İran Savaşı şiddetlenerek sürerken, tarafların karşılıklı açıklamaları da devam ediyor.

İRAN VE LÜBNAN'DAN ATILAN ROKETLER NEDENİYLE İSRAİL'İN KUZEYİNDE SİRENLER ÇALDI

İran ve Lübnan'dan atılan roketler nedeniyle Hayfa başta olmak üzere işgal altındaki Golan Tepeleri'nin kuzeyi ve İsrail'in kuzeyinde birçok kentte alarm sirenleri çaldı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan İsrail'e roketlerin fırlatıldığı ve hava savunma sistemlerinin bunları engellemeye çalıştığı belirtildi.

Açıklamada, sirenlerin işgal altındaki Golan Tepeleri'nin kuzeyi ile İsrail'in kuzeyindeki yerleşim bölgelerinde de çaldığı kaydedildi.

İsrail'in Kanal 12 televizyonu ise İran ile eş zamanlı olarak Lübnan'dan da İsrail'e roket saldırısı düzenlendiğini aktardı.

Roket ve füzelerin büyük bölümünün hava savunma sistemleri tarafından önlendiği, ancak Lübnan'dan fırlatılan roketlerden birinin kuzeydeki bir yerleşim bölgesine düştüğü ifade edildi.

İsrail ordusu, saldırının hedef aldığı bölgede arama-kurtarma çalışmalarının yürütüldüğünü açıkladı.

İsrail acil yardım servisi de saldırılarda herhangi bir can kaybı ya da hasar bildirmedi.

Söz konusu son saldırılarla birlikte, geceden bu yana İran ve Lübnan'dan İsrail'e yönelik beşinci saldırı dalgası gerçekleşmiş oldu.

Gece saatlerinde, İran'dan İsrail'e düzenlenen füze saldırısının ardından işgal altındaki Doğu Kudüs ve Tel Aviv'de şiddetli patlama sesleri duyulmuştu.

İran'dan yapılan füze saldırısı nedeniyle İsrail'in başkenti Tel Aviv ve çevresindeki kentlere şarapnel parçaları düşmüş, 3 bölgede de yangın çıkmıştı.

Kanal 12 televizyonu, Rishon Lezion, Ramle, Bnei Brak ve Holon kentlerine füze ve şarapnel parçalarının düştüğünü aktarmıştı.

Sabaha doğru ayrıca, İran ve Lübnan'dan atılan roketler nedeniyle İsrail'in güneyindeki Necef Çölü ve Birüssebi kenti çevresinde de sirenler çalmıştı.

İRAN, İSRAİL'İN MERKEZİNİ HEDEF ALDI

İran ordusu, İsrail'in merkez bölgelerini balistik füze ile hedef aldı. Saldırıda 2 kişi yaralandı.

İsrail acil durum servisi Magen David Adom (MDA) tarafından yapılan açıklamada, 50'li yaşlarda iki kişinin, misket başlıklı bir mühimmat taşıyan füze saldırısında yaralandığı aktarıldı. Saldırı nedeniyle birçok noktada hasar oluştuğu ve yangın çıktığı bildirildi.

İşte ABD/İsrail-İran savaşında dakika dakika yaşananlar:

İran Dışişleri Bakanı Erakçi: Sadece Başkan Trump eğlenmek istediği için insanlar öldürülüyor

IKBY Doğal Kaynaklar Bakanlığı, saldırılar nedeniyle bölgedeki petrol ve doğalgaz sahalarında üretim durduğunu bildirdi

Irak'ın başkenti Bağdat'ta art arda şiddetli patlama sesleri duyuldu

Lübnan Sağlık Bakanlığı: İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 24 artarak 850'ye, yaralı sayısı ise 2 bin 105'e yükseldi

İsrail basını: İran füzesi Kudüs'teki ABD konsolosunun konutuna zarar verdi

İran ve Fransa Dışişleri Bakanları, ABD-İsrail'in İran'a karşı başlattığı savaş ve bölgedeki mevcut durumu görüştü

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Savunma Bakanlığı, İran kaynaklı saldırılarda 4 balistik füze ve 6 insansız hava aracının (İHA) engellendiğini açıkladı.

İran, "ilk kez stratejik ve katı yakıtlı Siccil füzeleri kullanılarak İsrail'in hava operasyonlarını etkileyen yönetim ve karar alma merkezlerine, askeri ve savunma sanayilerindeki etkin altyapıya ve askeri güçlerin toplanma yerlerine başarılı saldırılar gerçekleştirildiğini" duyurdu.

İsrailli uzman, İran'ın misket bombası taşıyan füzelerinin İsrail'de ciddi zarar verdiğini belirtti

İran, Urumiye kentinde İsrail ile bağlantılı ve güvenlik birimlerinin bilgilerini İsrail'e gönderen 20 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

İran'ın yeni füze misillemesinin ardından Tel Aviv başta olmak üzere İsrail'in birçok bölgesinde sirenler çaldı.

Devrim Muhafızları Ordusu: Suudi Arabistan'a dünkü İHA saldırısının İran ile hiçbir bağlantısı yok

İran'dan yeni füze saldırısı başlatıldığının duyurulmasının ardından İsrail'in orta ve güney kesiminde sirenler çaldı.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani, İran'ı suçlamak amacıyla 11 Eylül olaylarına benzer "sahte bayrak" operasyonu planlandığına dair bilgi aldığını belirterek, "İran, bu tür terörist planlara temelden karşıdır ve Amerikan halkıyla hiçbir savaşı yoktur." ifadelerini kullandı.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın Diplomasi Danışmanı Enver Gargaş, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi'nin "ABD'nin BAE topraklarından ülkesine saldırı düzenlediği" suçlamasını reddetti.

İran Sağlık Bakanlığı: ABD-İsrail'in saldırılarında 223 kadın ve 202 çocuk yaşamını yitirdi

İran ordusu, İsrail'in güvenlik merkezleri ve polis karargahlarını insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef aldığını açıkladı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, hastane veya okul bombalamanın savaş suçu olduğunu belirtti.

İran Kızılay Başkanı Pir Hüseyin Kolivend, ABD-İsrail saldırılarında 29 binden fazla sivil binanın zarar gördüğünü söyledi.

ABD Donanması, dünyanın en büyük savaş gemileri arasında yer alan "USS Nimitz"in görev süresini yaklaşık 1 yıl daha uzatma kararı aldı. Karar, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarının devam ettiği dönemde alındı.

İran Dışişleri Bakanı Erakçi: Enerji tesislerimiz hedef alınırsa, biz de bölgedeki Amerikan şirketlerinin tesislerini hedef alacağız.

İsrail Sağlık Bakanlığı, İran'ın son 24 saatte ülkeye düzenlediği saldırılarda 108 kişinin yaralandığını bildirdi.

Avustralya İçişleri Bakanı Tony Burke, Avustralya'da kalmaları için "iltica hakkı" verilen İran Milli Kadın Futbol Takımı'ndan 3 sporcunun daha ülkesine dönme kararı aldığını bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, "koşullar henüz yeterince iyi olmadığı" gerekçesiyle, saldırıları sona erdirmek için İran ile bir anlaşma yapmak istemediğini söyledi.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İran'dan yapılan füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarına karşı hava savunma sistemlerinin müdahale ettiğini duyurdu.

ABD Federal İletişim Komisyonu (FCC) Başkanı Brendan Carr, ABD-İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla ilgili haberleri nedeniyle bazı yayıncıların yayın lisanslarının iptal edilebileceği tehdidinde bulundu.

Kuveyt Ulusal Muhafızlar Başkanlığı, askeri güçlerinin "güvenliğini sağlamakla sorumlu olduğu bir bölgede" 5 insansız hava aracını (İHA) düşürdüğünü açıkladı.

ABD ve İsrail'in saldırıları altındaki İran'ın İsfahan kentinde patlama sesleri duyulduğu bildirildi.

İran'dan İsrail'e yönelik füze saldırılarının ardından işgal altındaki Doğu Kudüs ve İsrail'in başkenti Tel Aviv'de şiddetli patlama sesleri duyuldu.

İsrail hükümeti, 2026 yılında "savaş yönetimi ihtiyaçları için gizli, acil ve hayati öneme sahip savunma alımları" için 2,6 milyar yeni İsrail şekeli (yaklaşık 830 milyon Amerikan doları) bütçe ayrılmasını onayladı.

ABD ordusu, İran'a gerçekleştirilen saldırılara ait yeni görüntüler yayınlayarak, "ABD güçleri, İran'ın askeri kapasitesini zayıflatmaya devam ediyor" açıklamasında bulundu.

Suudi Arabistan, başkent Riyad ve ülkenin doğu bölgesinde 13 insansız hava aracının (İHA) imha edildiğini duyurdu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun İran'ın insansız hava araçlarına (İHA) karşı savunma işbirliğini ele almak için Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'den telefon görüşmesi talebinde bulunduğu bildirildi.

İran Devrim Muhafızları, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu öldürmeye yönelik saldırılara kararlılıkla devam edeceklerini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik son saldırıları ile ilgili, "Hark Adası'nı tamamen yerle bir ettik, ama eğlence olsun diye birkaç kez daha vurabiliriz" açıklamasında bulundu. Mevcut şartlar altında İran ile bir anlaşma yapmak istemediğini belirten Trump, "İran bir anlaşma yapmak istiyor ve ben henüz şartlar yeterince iyi olmadığı için bunu yapmak istemiyorum" dedi. Trump, İran'ın dini lideri Mücteba Hamaney'in hayatta olup olmadığını bilmediğini belirterek, "Eğer hayattaysa, ülkesi için çok akıllıca bir şey yapmalı, o da teslim olmak" çağrısı yaptı.

İran'dan yapılan füze saldırısı nedeniyle İsrail'in başkenti Tel Aviv ve çevresindeki kentlere şarapnel parçaları düştüğü, 3 bölgede yangın çıktığı bildirildi.

İsrail'in, hava savunma sistemlerinde kullandığı önleyici füzelerde "büyük eksiklik" olduğunu ABD'ye bildirdiği öne sürüldü.

ABD merkezli haber sitesi Semafor, ABD'li hükümet yetkililerine dayandırdığı haberde, İsrail'in elindeki önleyici savunma füzesi stokunun kritik derecede azaldığı iddiasını gündeme taşıdı.

Irak Adalet Bakanlığı, Bağdat Uluslararası Havalimanı yakınındaki Merkez Havalimanı Cezaevi çevresine düzenlenen saldırıların, tesisin güvenliğine yönelik endişeleri artırdığını belirtti.

İsrail ordusunun İran'dan yeni füze saldırısının başlatıldığını duyurmasının ardından İsrail'in güneyinde sirenler çaldığı bildirildi.

İran Devrim Muhafızlarına bağlı Hatemül Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü Albay İbrahim Zülfikari, ABD ve İsrail'in, İran'ın "Şahid-136" İHA'sını taklit ederek bölge ülkelerinde hukuka aykırı hedeflere saldırılar düzenlediğini öne sürdü.

İran'ın başkenti Tahran'da patlama sesleri duyuldu.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Fuceyra bölgesindeki petrol sanayi bölgesinde, hava savunma sistemlerinin engelleme faaliyeti sırasında düşen parçalar yangına neden oldu

İsviçre Federal Konseyi, İran'daki saldırılarla ilgili ABD'den gelen 2 keşif uçuşu talebini "tarafsızlık yasası" gereğince reddettiğini bildirdi

00:48 Amerikan haber kuruluşu Semafor, ABD'li yetkililerin, İsrail'in bu hafta ABD'ye İran'la çatışmanın şiddetlenmesi üzerine, "balistik füze savunma sistemlerinin kritik derecede azaldığı yönünde" bilgilendirmede bulunduğu iddiasına yer verdi.

Haber kuruluşuna açıklamada bulunan yetkililer, İsrail'in geçen yaz İran'la yaşanan çatışmalarda kullanılan füzelerden "zaten az miktarda stokla mevcut savaşa girdiğini", uzun menzilli savunma sistemlerinin İran'ın saldırıları altında "zorlandığını" söyledi.

ABD ve İsrail'in saldırıları altındaki İran'ın Şiraz kentinde savaş uçakları ve patlama seslerinin duyulduğu bildirildi

Irak'ta Erbil'in Köysancak ilçesinde, İran Kürdistan Demokrat Partisi'nin (IKDP) Azadi Kampı'na insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlendiği bildirildi

00:12 Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, ABD-İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının devam etmesi ve savaşın giderek genişlemesinin Orta Doğu'nun güvenliğini tehlikeye attığını belirtti

00:02 İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), gelecek saatlerde "bölge ülkelerindeki ABD ile bağlantılı sanayi tesislerini hedef alacaklarını" duyurdu

- ⁠ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.