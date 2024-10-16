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Dünya

İran, İsrail'in nükleer tesislere saldırısını uzak bir ihtimal olarak görüyor

İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalvendi, İsrail'in İran'daki nükleer tesislere saldırısını uzak bir ihtimal olarak gördüklerini söyledi.

AA16 Ekim 2024 Çarşamba 16:22 - Güncelleme:
İran, İsrail'in nükleer tesislere saldırısını uzak bir ihtimal olarak görüyor
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İran'dan yayın yapan Nournews'e konuşan Kemalvendi, İsrail'in olası saldırısına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

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Kemalvendi, "Öncelikle böyle bir saldırı olması uzak bir ihtimal. İkincisi, böyle bir saldırı olsa bile İran'a ciddi bir hasar veremez. Hasar meydana gelse bile İran bunu hızlı bir şekilde telafi edebilir. "dedi.

ATOM ENERJİSİ AJANSI'NA ÇAĞRI

İlgili uluslararası anlaşmalar gereği İsrail'in bu tehdidinin uluslararası toplum tarafından kınanması gerektiğine değinen Kemalvendi, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın görevini yerine getirmesi gerektiğini vurguladı.

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Kemalvendi, şunları kaydetti:

"Bu kınamanın sorumlusu da teşkilattır ve İran sözlü ve yazılı olarak teşkilatın tepki göstermesini talep etmiş ancak siyasi çıkarlar ne yazık ki bu tehditler karşısında sessiz kalmaması gerekenleri sessiz bırakmıştır. Bu sessizlik tüm ülkelerin ve kurumun zararınadır ve bu kurumun bu alanda pozisyon alması, ilkelerini öne çıkarması ve uluslararası alanda güvensizliğin hakim olmasına izin vermemesi gerekmektedir."

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İran'ın İsrail'e 1 Ekim'de düzenlediği balistik füze saldırısı sonrası, nükleer tesislerinin İsrail tarafından hedef alınabileceği gündeme gelmişti.

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