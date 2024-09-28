İSTANBUL 28°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Eylül 2024 Cumartesi / 25 RebiülEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,1657
  • EURO
    38,2175
  • ALTIN
    2920.22
  • BIST100
    9777.46
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İran, İsrail'in saldırıları altındaki Beyrut'a uçuşları iptal etti
Dünya

İran, İsrail'in saldırıları altındaki Beyrut'a uçuşları iptal etti

İran, ulusal hava yolu şirketi Iran Air, ikinci bir duyuruya kadar, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a uçuşları iptal ettiğini duyurdu.

AA28 Eylül 2024 Cumartesi 18:24 - Güncelleme:
İran, İsrail'in saldırıları altındaki Beyrut'a uçuşları iptal etti
ABONE OL

İran devlet televizyonuna göre, Iran Air Sözcüsü Hüsam Kurbanali, "Bir sonraki duyuruya kadar, şirketin Beyrut'a olan tüm uçuşları iptal edilmiştir." ifadelerini kullandı.

Sözcü, uçuşların yeniden başlaması durumunda uçuş saatlerinin yeniden düzenleneceğini kaydetti.

- İsrail'in Lübnan'a şiddetlenen saldırılarında 1030 kişi öldü

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan makamlarına göre, Hizbullah'ın kullandığı iletişim cihazlarının patlatıldığı 17 Eylül'den beri 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 1030 kişi öldü.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

Hizbullah ise İsrail'e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.

İsrail bombardımanı nedeniyle ülke içerisinde 150 bine yakın kişi yerinden oldu.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Suriye'ye 10 binlerce kişinin göç ettiği belirtiliyor.

  • iran air
  • beyrut uçuşları
  • iptal etme

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.