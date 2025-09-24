İSTANBUL 26°C / 18°C
İran, İsrail'in vurduğu füze tesislerini yeniden inşa ediyor

İran'ın İsrail saldırılarında hedef alınan füze tesislerini yeniden inşaya başladığı iddia edildi.

24 Eylül 2025 Çarşamba 13:34
ABONE OL

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli Sky News Arabia'ya konuşan İslami, haziran ayında İsrail ile yaşanan 12 günlük savaş sırasında İran'da hasar gören nükleer tesislerin geleceğine ilişkin bilgi verdi.

İslami, "Hedef alınan tesisler, uluslararası baskılara ve İsrail'in olası saldırı tehdidine rağmen yeniden inşa edilecektir." dedi.

Ülkesinin uranyum zenginleştirme oranının abartıldığını savunan İslami, "Yüksek zenginleştirme oranı, mutlaka silah amaçlı değildir. Biz, hassas ölçüm araçlarımız için daha yüksek oranda zenginleştirmeye ihtiyaç duyuyoruz. Yıllardır ambargo altındayız. Bu ürünleri kimse bize satmıyor." ifadelerini kullandı.

İranlı yetkili ayrıca "Onlarla konuşmaya gerek yok." diyerek ABD'yle müzakere yapmayacaklarının altını çizdi.

İslami, şunları söyledi:

"ABD, İran halkına büyük haksızlıklar yaptı, İslam Devrimi'nin başından beri İran'a ağır darbeler indirdi ve yakın zamanda ülkemize karşı askeri saldırılarda bulundu. Dolaylı görüşmeler yapılırken ve müzakereler sürerken onlar askeri operasyonlar gerçekleştirdi. Bir düşman, düşmandır. Böyle bir düşmanla konuşmanın hiçbir anlamı yok."

⁠İSRAİL'İN İRAN'A ŞİDDETLİ SALDIRILARIYLA BAŞLAYAN ÇATIŞMA SÜRECİ

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenlemişti.

İran'da Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda yaşamını yitirmişti.

İsrail'e açıktan destek veren ABD, 22 Haziran'da İran'ın Natanz, Fordo ve İsfahan'daki 3 nükleer tesisine saldırı düzenlemişti.

İran, ABD'nin saldırısına misilleme olarak 23 Haziran'da, ABD'nin Katar'daki El-Udeyd Hava Üssü'ne saldırmış, ABD Başkanı Donald Trump, 24 Haziran'da İran ile İsrail arasında ateşkes sağlandığını duyurmuştu.

