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Dünya

İran-İstanbul arası uçak seferleri yeniden başladı

İran'ın Meşhed kenti ile İstanbul, Dubai ve Mumbai arasında karşılıklı uçak seferlerinin yeniden başlatıldığı duyuruldu. Uçuşlar düzenli şekilde sürecek.

AA3 Temmuz 2025 Perşembe 15:03 - Güncelleme:
İran-İstanbul arası uçak seferleri yeniden başladı
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İran'ın Meşhed kenti ile İstanbul, Dubai ve Mumbai arasında karşılıklı uçak seferlerinin yeniden başladığı bildirildi.

İran resmi ajansı IRNA'ya göre, İran Hava Yolları konuya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, Meşhed ile İstanbul ve Mumbai arasındaki uçuşların bugün itibarıyla, Dubai ile karşılıklı uçuşların ise 4-11 Temmuz tarihleri arasında başlayacağı kaydedildi. İstanbul'a karşılıklı seferlerin de 11 Temmuz'a kadar devam edeceği aktarıldı.

İran'daki iç uçuşlara ilişkin bilginin de verildiği açıklamada, ülkenin doğusundaki Meşhed kenti ile ülkenin güneydoğusunda bulunan Zahidan ve Çabahar kentleri arasındaki karşılıklı seferlerin de yapılmaya devam ettiği ifade edildi.

Yol ve Şehircilik Bakanlığı Sözcüsü Mecid İhvan, 25 Haziran'da yaptığı açıklamada ülkenin doğu ve güneydoğusunda hava sahasının uçuşlara yeninde açıldığını duyurmuştu.

İhvan, 1 Temmuz Salı günü yaptığı açıklamada, ülkenin orta ve batısının uluslararası transit uçuşlara açık olduğunu belirtmişti.

Yol ve Şehircilik Bakanlığı 2 Temmuz'da yaptığı açıklamada ise Sivil Havacılık Örgütü Koordinasyon Komitesinin kararı ve mevcut durumdaki güvenlik ve emniyet incelemeleri sonrasında ülkenin orta ve batısındaki hava sahasının yeninde uluslararası transit uçuşlara kapatıldığını bildirmişti.

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