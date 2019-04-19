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İran İstihbarat Bakanı: 290 CIA ajanını tespit ettik

İran İstihbarat Bakanı Mahmud Alevi, ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) adına İran ve çeşitli ülkelerde faaliyet gösteren 290 ajanın tespit edilerek, yakalandığını söyledi.

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İran devlet televizyonuna göre, başkent Tahran'da konuşan Alevi, İran istihbarat güçlerinin birçok ülkede CIA adına faaliyet gösteren 290 kişiyi tespit ettiğini açıkladı.

Bakan Alevi, şunları söyledi: "ABD istihbarat servisine karşı yürütülen karmaşık süreç sonucunda ülkemiz dahil çeşitli ülkelerde faaliyet gösteren 290 CIA ajanını tespit ettik. Bu bilgileri, dost ülkelerin istihbarat servisleriyle yaptığımız istihbarat paylaşımında kendilerine aktardık ve birçok ülkede CIA'in istihbarat kaynakları yakalandı."

İran İstihbarat Bakanı Alevi, İran'da hassas merkezlerde faaliyet gösteren yabancı istihbarat servisleriyle bağlantılı onlarca ajanın da yakalanarak, yargıya teslim edildiğini aktardı.

İstihbarat Bakanlığının izlediği savunma stratejisini saldırgan strateji olarak değiştirdiğini ifade eden Alevi, ülke ismi vermeden yabancı istihbarat servislerine büyük darbe indirdiklerini sözlerine ekledi.

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