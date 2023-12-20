İran, İsveç temyiz mahkemesinin Hamid Nuri kararını kınadı

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kenani'nin İsveç temyiz mahkemesince Nuri hakkında verilen karara tepki gösterdiği bildirildi.

Açıklamaya göre, temyiz mahkemesinin İran vatandaşı Hamid Nuri ile ilgili kararını kabul edilemez olarak değerlendirdiklerini ifade eden Kenani, kararı şiddetle kınadıklarını belirtti.

Kenani, "İsveç mahkemesinin adil yargılama standartlarını dikkate almadan böylesine yıkıcı bir karar vermesi üzüntü vericidir." dedi.

İsveç yargı sisteminin, yıllardır İran, Irak ve hatta Avrupa halkına karşı "terör eylemlerinde bulunan grupların" yanında yer aldığı değerlendirmesinde bulunan Kenani, bu adımla iki ülke arasındaki tarihi ve köklü ilişkilerin tehlikeye atıldığını belirtti.

Bakanlık Sözcüsü, ülkesinin tüm hukuki kapasite ve imkanlarını kullanarak vatandaşlarının haklarını korumaya yönelik çabalarını sürdüreceğini vurguladı.

Kenani, "İran İslam Cumhuriyeti gerekli adımları atma hakkını saklı tutuyor." dedi.

HAMİD NURİ DAVASI



İran'da 1988 yılındaki toplu idamlardan sorumlu tutulan Nuri, 2019'da "ailevi gerekçeler" nedeniyle gittiği İsveç'te tutuklanmış ve toplu idamlarda rolü olduğu gerekçesiyle mahkeme süreci başlamıştı.

Nuri'nin idamlar uygulandığı sırada Kerec kentindeki Gevherdeşt Cezaevi'nde savcı vekili olarak görev yaptığı ve siyasi mahkumların infazına katıldığı iddia ediliyordu. Nuri ise kendisine yöneltilen suçlamaları reddetmişti.

İsveç Savcılığı 28 Nisan 2022'de yapılan duruşmada Nuri hakkında, "savaş suçu", "uluslararası hukuku ihlal" ve "kasten cinayet" suçlarından müebbet hapis talep etmişti.

Stockholm Bölge Mahkemesi, 14 Temmuz 2022'deki duruşmada İranlı eski yargı yetkilisini "uluslararası hukuka karşı ciddi suç işlemek" ve "kasten cinayet" suçlamalarıyla müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

İran Dışişleri Bakanlığı, aynı gün yaptığı açıklamada, mahkemenin kararının "hukuka aykırı olduğunu ve siyasi nedenlerle alındığını" savunarak İsveç'in Tahran Maslahatgüzarı'nı Bakanlığa çağırmıştı.

Nuri, karara itiraz ederek temyize başvurmuştu.

Ocak ayında başlayan temyiz mahkemesi süreci 19 Aralık'ta neticelenmiş, Nuri hakkında "uluslararası hukuku ihlal" ve "kasten cinayet" suçlarından verilen müebbet hapis cezası temyiz mahkemesi tarafından onanmıştı.



İran'da, 1979 yılında yapılan devrimin ardından başlayan İran-Irak Savaşı sırasında Irak saflarında yer aldıkları gerekçesiyle "Halkın Mücahitleri" örgütünün cezaevinde bulunan üyeleri hakkında toplu idam kararı verilmişti.