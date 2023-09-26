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Dünya

İran, Japonya'ya sunduğu planı duyurdu

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, 2015'te imzalanan ancak ABD'nin tek taraflı olarak çekilmesinin ardından fiilen yürürlükten kalkan nükleer anlaşmanın yeniden canlandırılması için Japonya tarafından bir plan sunulduğunu söyledi.

AA26 Eylül 2023 Salı 10:27 - Güncelleme:
İran, Japonya'ya sunduğu planı duyurdu
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Japonya'nın Kyodo Haber Ajansına konuşan Abdullahiyan, Tokyo yönetiminin İran ile 5+1 grubu arasındaki görüşmeleri yeniden başlatma planı sunduğunu belirterek, "Japonya'nın nükleer anlaşmanın yeniden canlandırılmasındaki yapıcı rolünü destekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Abdullahiyan, İran'ın çıkarlarına uygun olmak koşuluyla Japonya'nın her türlü girişiminin Tahran tarafından olumlu değerlendirileceğini belirtti.

Japonya'nın sunduğu plan hakkında detaylı bilgi vermeyen Abdullahiyan, teklifi, ağustos ayında Tokyo'yu ziyareti sırasında aldığını kaydetti.

Abdullahiyan, söz konusu teklifi Japon hükümetinden aldığını, Başbakan Kişida Fumio ve ardından Japonya Dışişleri Bakanı Hayaşi Yoşimasa ile görüştüğünü söyledi.

İran ile Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) daimi üyeleri ABD, Rusya, Çin, İngiltere ve Fransa ile Almanya (5+1) arasında 2015'te yaptırımların kaldırılması karşılığında Tahran'ın nükleer faaliyetlerinin düzenlendiği ve denetim altına alındığı bir anlaşma imzalanmıştı.

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile nükleer anlaşmadan tek taraflı olarak ülkesini çekmesi sonrasında Nisan 2021'de Viyana'da başlayan ve İran ile nükleer anlaşmanın yeniden canlandırılması ve ABD'nin anlaşmaya katılmasının ele alındığı nükleer görüşmeler, Washington ve Tahran arasındaki bir dizi uzlaşmazlık nedeniyle Eylül 2022 başlarında askıya alınmıştı.

Görüşmelerin yeniden başlatılmasıyla ilgili uluslararası çabalar şu ana kadar başarısız oldu. İran, Umman Sultanı Heysem bin Tarık tarafından da nükleer anlaşmanın yeniden canlandırılması konusunda bir plan ortaya konulduğunu açıklamıştı.

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