14°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8052
  • 6,4421
  • 274.053
  • 108011
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

İran kendi vatandaşını sınır dışı etti

İranlı işitme ve konuşma engelli genç üzerinde kimlik olmayınca Afgan vatandaşı denilerek sınır dışı edildi.Yanlışlık ailesinin bir aylık çabasıyla düzeltildi. Engelli genç tekrar ülkeye kabul edildi. 

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İran polisi tarafından Afganistan vatandaşı olduğu düşüncesiyle sınır dışı edilen İranlı engelli gencin ülkesine döndüğü belirtildi. İran resmi haber ajansı IRNA’ya göre, yaklaşık 1 ay önce İran emniyet güçleri tarafından Afganistan vatandaşı olduğu yanılgısıyla gözaltına alınarak sınır dışı edilen 17 yaşındaki işitme ve konuşma engelli Hamid As, ailesinin çabasıyla dün ülkesine iade edildi. As, Meşhed’deki İmam Rıza Türbesi’ni ziyaret için İylam eyaleti Mehr Melik Şahi kasabasında yaşadığı evden ayrılmış, 11 Kasım’da aynı eyalete bağlı Hürrem Abad ilçesinde polis tarafından gözaltına alınmıştı. Kaçak Afganların toplandığı Erak kentindeki İbrahim Abad Toplama Kampı’na götürülen As, bir hafta sonra Afganistan’a sınır dışı edilmişti. İran Göç Dairesi Genel Müdür Yardımcısı Gulamrıza Galizade, kimlik bilgilerini açıklayamayanların yabancı statüsünde kabul edildiğini ve göçmen kamplarına gönderildiğini söylemişti.        

Rusya´da füzelerin komuta merkezi test edildi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Türkiye kınamıştı! İsveç'te Nobel protestosu

Türkiye kınamıştı! İsveç'te Nobel protestosu

Feci ölüm: Yaktığı ateşin üzerine düşüp öldü

Feci ölüm: Yaktığı ateşin üzerine düşüp öldü

Güneş sisteminde benzeri yok! Sırrı çözüldü

Güneş sisteminde benzeri yok! Sırrı çözüldü

Baraj suyu çekilince böyle görüntülendi

Baraj suyu çekilince böyle görüntülendi

'Hastanedeki soyunma odasına kamera takıldı' haberlerine ilişkin açıklama

'Hastanedeki soyunma odasına kamera takıldı' haberlerine ilişkin açıklama

Fransız polisi tarafından gözünden yaralanan Muhabir yaşadıklarını anlattı

Fransız polisi tarafından gözünden yaralanan Muhabir yaşadıklarını anlattı

10 senenin en kötü dönemine girdi! Büyümesi durdu

10 senenin en kötü dönemine girdi! Büyümesi durdu

Bolu'da ele geçirildi! Paha biçilemez değere sahip

Bolu'da ele geçirildi! Paha biçilemez değere sahip
 

POPÜLER HABERLER

Şehir Hatları tersanesi personele kapatıldı ´parti´ye açıldı!

Şehir Hatları tersanesi personele kapatıldı ´parti´ye açıldı!

Fiyatı altını geçti! Yok denecek kadar az

Fiyatı altını geçti! Yok denecek kadar az

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Faydaları hayrete düşürüyor! Yorgunluğu def ediyor, kansere kalkan oluyor...

Faydaları hayrete düşürüyor! Yorgunluğu def ediyor, kansere kalkan oluyor...

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA