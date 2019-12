İran kendi vatandaşını sınır dışı etti

İran polisi tarafından Afganistan vatandaşı olduğu düşüncesiyle sınır dışı edilen İranlı engelli gencin ülkesine döndüğü belirtildi. İran resmi haber ajansı IRNA’ya göre, yaklaşık 1 ay önce İran emniyet güçleri tarafından Afganistan vatandaşı olduğu yanılgısıyla gözaltına alınarak sınır dışı edilen 17 yaşındaki işitme ve konuşma engelli Hamid As, ailesinin çabasıyla dün ülkesine iade edildi. As, Meşhed’deki İmam Rıza Türbesi’ni ziyaret için İylam eyaleti Mehr Melik Şahi kasabasında yaşadığı evden ayrılmış, 11 Kasım’da aynı eyalete bağlı Hürrem Abad ilçesinde polis tarafından gözaltına alınmıştı. Kaçak Afganların toplandığı Erak kentindeki İbrahim Abad Toplama Kampı’na götürülen As, bir hafta sonra Afganistan’a sınır dışı edilmişti. İran Göç Dairesi Genel Müdür Yardımcısı Gulamrıza Galizade, kimlik bilgilerini açıklayamayanların yabancı statüsünde kabul edildiğini ve göçmen kamplarına gönderildiğini söylemişti.