İran Kızılay Başkanı: Türkiye'de kendimizi evimizde hissettik

Kulivend, "Kızılay Haftası" münasebetiyle başkent Tahran'da düzenlediği basın toplantısında, İran Kızılayını anlattı.

Kızılayın arama-kurtarma ve yardım faaliyetlerini aktaran Kulivend, hac sezonu için yaptıkları çalışmalara ilişkin de açıklamalarda bulundu.

Pir Hüseyin Kulivend, hac dönemi için Suudi Arabistan Kızılayı ile iletişimde olduklarını söyledi.

Türkiye'de yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında Türkiye ve Suriye'de yürüttükleri çalışmalara değinen Kulivend, tüm yardım faaliyetlerini, dostluk ve kardeşlik çerçevesinde yaptıklarını belirtti.

Kulivend, onlarca uçak yardım gönderen ülkeler bulunmasına rağmen, Dünya Kızılhaçının, sadece İran Kızılayını onurlandırdığını ifade ederek, Türkiye'nin de kendilerine Üstün Fedakarlık Madalyası verdiğini vurguladı.

TÜRKİYE SERUM YAPIMINDA YARDIM ETTİ

"Türk Kızılay'daki meslektaşlarımız, bizim arkadaşlarımız ve çok iyi bir ilişkimiz var" diyen Kulivend, Türkiye'nin, bir zamanlar serum hazırlamada kendilerine çok yardımcı olduğunu hatırlattı.

Kulivend, Türkiye'de yaşanan bu acı olayda, İran Kızılayının, bölgeye ulaşan ilk gruplardan olduğunu anımsatarak, "Tüm yetkililer ve Türkiye halkı arasında ortak bir cümle olması çok ilginçtir; İran'ın zor durumlarda bize yardım ettiğini asla unutmayacağız dediler." ifadesini kullandı.

"ÇOK CİDDİ BİR FELAKETTİ, TÜRKİYE'NİN İYİ BİR PLANLAMASI VARDI"

Türkiye'ye eğitim manevraları ve gösteriş için gitmediklerini söyleyen Kulivend, "Oraya yardım için gittik, gerçekten yardım için. Kurtarma ekiplerimiz, gece gündüz çalıştılar. Oradaki altyapı gitmiş, elektrikler kesilmişti. Büyük bir sorun yaşanmıştı. Yani 11 il etkilenmişti, çok ciddi bir afetti." değerlendirmesinde bulundu.

Kulivend, farklı illerde Kızılay Başkanı Kerem Kınık ve AFAD yetkilileriyle görüştüğünü kaydederek, "Türkiye'nin işbirliği mükemmeldi. Çok ama çok şiddetli bir deprem olmasına rağmen iyi bir planlamaları vardı. Uçaklarımız oraya iner inmez hızlı bir şekilde kargolar indirildi, çok iyi bir lojistik sağlandı." dedi.



KENDİLERİNİ ÜLKELERİNDE HİSSETTİLER

İran'ın tüm gücüyle sahaya çıktığını belirten Kulivend, bu etkileşimin sonucunda kendilerini ülkelerinde hissettiklerini, bunun da güzel bir şey olduğunu ifade etti.

Kulivend, "'Onlar bizim din kardeşimiz, onlar bizim komşumuz' diye düşündük ve elimizden geldiğince yardım etmemiz doğruydu. Elhamdülillah, Türkiye ile İran İslam Cumhuriyeti arasında bu anlayış çok arttı." diye konuştu.