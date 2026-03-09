İSTANBUL 12°C / 4°C
9 Mart 2026 Pazartesi
Dünya

İran Kızılayı duyurdu: ABD ve İsrail'in saldırında 13 binden fazla sivil birim hasar gördü

İran Kızılayı, ABD-İsrail'in saldırılarında 13 bin 785 sivil birimin hasar gördüğünü açıkladı.

9 Mart 2026 Pazartesi 21:42
İran Kızılayı, ABD-İsrail'in saldırılarında 11 bin 293 konut, 2 bin 383 ticari birim, 65 okul ve Kızılaya bağlı 13 merkezin hedef alındığını bildirdi.

İran Kızılayı tarafından yapılan açıklamada, ABD-İsrail'in saldırılarında 13 bin 785 sivil noktanın hedef alındığı belirtildi.

Açıklamada, "Hava saldırılarında 13 bin 785 sivil birim hasar gördü. Bunlardan 11 bin 293'ü konut, 2 bin 383'ü ticari birim ve 65 okul da dahil olmak üzere eğitim tesisleridir." ifadeleri kullanıldı.

Saldırılarda çok sayıda hastane ve Kızılay Teşkilatına bağlı merkezlerin de hedef alındığı ifade edildi.

