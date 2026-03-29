ABD-İsrail-İran savaşında her geçen gün gerilim tırmanırken, ABD Başkanı Donald Trump Miami'de düzenlenen "Gelecek Yatırım Girişimi" (FII) zirvesinde dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

İRAN'I ZAYIFLATIYORUZ

İran'a yönelik sürece değinen Trump, ABD'nin yürüttüğü operasyonlara ilişkin "Benim liderliğimde Amerika, bu radikal rejimin oluşturduğu tehdidi ortadan kaldırıyor ve Destansı Öfke Operasyonu ile İran'ın güçlerini büyük ölçüde zayıflatıyor. Sanırım rejimi değiştirdik; rejim iki günde bir havaya uçuyor. Kimin İran'ın lideri olduğunu bile bilmiyoruz. Onlar bizimle anlaşma yapmak istiyor" dedi.

BENDE HATA OLMAZ

Konuşmasında 'Hürmüz Boğazı' yerine 'Trump Boğazı' diyen ABD Başkanı, "Şu anda müzakere ediyoruz ve bir şeyler yapabilsek harika olurdu, ama açmaları gerekiyor. İran'ın Trump Boğazı'nı açması gerekiyor. Şey... Yani Hürmüz Boğazı'nı. Affedersiniz, çok üzgünüm. Ne korkunç bir hata yaptım. Yalan haber medyası şimdi şöyle diyecek: 'Yanlışlıkla dedi" Hayır. Bende hata olmaz" ifadelerini kullandı.

SIRADAKİ HEDEF: KÜBA

"İran'ın yüce dini lideri artık yüce değil, öldü. Oğlu da ya öldü ya da çok ağır yaralı. Kasım Süleymani o kadar güçlüydü ki onu öldürdüğümde İran yönetimi bile buna sevinmişti. Kimse bu gerçeği onlara soramayacak, çünkü onlar da artık öldü. Sırada Küba var. Ama siz lütfen bunu söylemediğimi varsayın. Ama sırada Küba var. Petrol fiyatları daha da artar diye düşünmüştüm. Ama daha bitmedi."

NATO BÜYÜK BİR HATA YAPTI

Körfez ülkelerinin desteğine dikkat çeken Trump, Suudi Arabistan, Katar ve BAE'nin ABD'ye İran konusunda "NATO'dan daha fazla" yardımcı olduğunu söyledi. Trump NATO'yu şu ifadelerle eleştirdi: "Biz NATO'ya yardım ediyoruz, ama onlar bize asla yardım etmez. Onlar büyük bir hata yaptılar, bizim yanımızda değillerdi. NATO'ya yüzlerce milyar dolarlık savunma katkısı yapıyoruz. Her zaman onların yanında olurduk, ama şimdi yaptıklarına bakılırsa, artık yanlarında olmamıza gerek yok, değil mi? Onlar bizim yanımızda değilse, biz neden onların yanında olalım ki?"

ERDOĞAN HARİKA BİR LİDER

Konuşmasında Türkiye'ye özel parantez açan Trump, Başkan Erdoğan için övgü dolu ifadeler kullandı. "Türkiye fantastik bir ülke. Bence Türkiye şahaneydi, gerçekten harikaydı. Bölgede bulunmayan ülkelerden muazzam bir destek geldi ama onlar son derece destekleyiciydiler" diyen Trump, Ankara'nın sürece yaklaşımını takdir etti. ABD Başkanı, Türkiye'nin Washington'ın hassasiyetlerine dikkat ettiğini vurgulayarak, "Onlardan istediğimiz şeylerin dışında kaldılar. Gerçekten büyük destek verdiler. Erdoğan harika bir lider" ifadelerini kullandı.



