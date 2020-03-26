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Dünya

İran, koronavirüs salgınına karşı 406 milyon liralık ekonomik destek paketi hazırladı

İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından zarar görenlere ekonomik destek sağlamak ve sağlık sistemini güçlendirmek amacıyla yaklaşık 406 milyon lira tahsis edildiğini açıkladı.

AA26 Mart 2020 Perşembe 15:38 - Güncelleme: 26 Mart 2020 Perşembe 15:38
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Rebii, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, başkent Tahran'da Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani başkanlığında düzenlenen Koronavirüsle Mücadele Ekonomi Komisyonu toplantısında alınan kararlar hakkında bilgi verdi.

Hükümetin halk ile mutlak iş birliği ve üst düzey çabalarla salgın krizini en az kayıpla en kısa sürede atlatmayı planladığını belirten Rebii, "Bugün Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan Koronavirüsle Mücadele Ekonomi Komisyonu toplantısında 1 trilyon tümen (yaklaşık 406 milyon Türk lirası) tahsis edildi." ifadelerini kullandı.

Rebii, söz konusu miktarın salgında zarar gören halkın ekonomik olarak desteklenmesi, dar gelirlilere yardım, işçilerin korunması, işletmelerin sürdürülebilirliğinin sağlanması ve sağlık sisteminin donatılması amacıyla kullanılacağını belirtti.

- RUHANİ DE ULUSAL KALKINMA SANDIĞINDAN 1 MİLYAR DOLAR KAYNAK AKTARILMASINI İSTEDİ

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani de bugün yaptığı açıklamada, salgınla mücadelede kullanılmak üzere Ulusal Kalkınma Sandığından, Sağlık Bakanlığı ve İşsizlik Sigorta Sandığına 1 milyar dolarlık fon aktarılması için İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'e talepte bulunduğunu açıklamıştı.

İran'da Kovid-19 nedeniyle can kaybı 2 bin 234'e, vaka sayısı ise 29 bin 406'ya yükselmişti.

Salgına karşı tedbirler kapsamında halkın temel ve sağlık ihtiyaçlarının karşılandığı market, manav ve eczane gibi dükkanların dışındaki alışveriş noktaları kapatılmıştı.

Artan koronavirüs vakaları nedeniyle başkent Tahran'daki ülkenin en büyük alışveriş merkezi "Iran Mall" de kapatılarak, koronavirüs hastalarının tedavisi için 3 bin yataklı hastaneye dönüştürülmüştü.

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