İran 'köstebek' avı başlattı! ABD ve İsrail teyakkuzda

star.com.tr 07.01.2020 11:42 - Güncelleme: 07.01.2020 11:46

Orta Doğu'daki kaynaklara göre, ABD'nin Kasım Süleymani'yi bulmak ve öldürmek için hareketleri hakkında yeterince bilgi sahibi olması İranlıları şaşırttı.

ABD'nin Süleymani'nin hareket bilgisine nasıl ulaştığı tartışılırken The Guardian gazetesi, Süleymani'nin Irak ziyaretinin ABD'ye günler öncesinden sızdırıldığını iddia etti.

Süleymani'nin öldürülmesine ilişkin Haşdi Şabi tarafından yapılan yazılı açıklamada da, Suriye'nin başkenti Şam'dan gelen Süleymani'nin uçağının yerel saatle akşam 11'de Bağdat Uluslararası Havalimanı'na iniş yaptığı ifade edildi.

Mühendis'in Süleymani ile aynı uçakta olmadığı ancak onu karşılamak için havalimanına gittiği aktarılan açıklamada, istihbarat bilgisinin Iraklı bazı taraflarca ABD'lilere sızdırıldığının tahmin edildiği belirtildi.

Çeşitli iddialara rağmen, Süleyamani'ye yönelik saldırı kesinlikle ABD'nin nereden istihbarat aldığı konusunda ilginç sorular doğuruyor.

'GERÇEK ZAMANLI KONUM BİLGİSİ GEREKİYOR'

Süleymani'nin uçağının Şam'dan Bağdat'a ulaşması bir buçuk saat sürüyor. Katar'dan kalktığı iddia edilen İnsansız hava araçlarının, Bağdat'a ulaşmak için en az üç saat uçması gerekiyor.

Irak medyası bu durumun, Süleymani'nin uçuşu ve yerdeki harreketleri hakkında gerçek zamanlı bilgi sağlandığı anlamına geldiğini düşünüyor. Bilginin yakın çevresi tarafından da sızdırıldığı ihtimali üzerinde duruluyor.

Breaking Defense'e göre, Bazı Orta Doğu kaynakları ABD ve müttefiklerinin diplomatik arka kanalları kullandıklarını söylüyor.

Öte yandan İsrail, İran'ın bazı hassas bölgeleri korumak için adımlar attığına iddia ediyor. Bu adımların asıl amacının İran'ın nükleer programıyla ilgili tesisleri korumak olduğu ileri sürülüyor.

HER YERİ DİDİK DİDİK ARIYORLAR

Breaking Defense'den Arie Egozi, ABD istihbaratı, İsrail diğer birçok müttefik ve ortakla, her yeri, her e-postayı, her web sitesini araştırıyor ve İranlıların Süleymani'nin öldürülmesine ne zaman ve nasıl misilleme yapacaklarına dair bilgi toplamaya çalışıyor.

İsrailli uzmanlar, İranlılar simetrik cevap vermeyeceğini, dolayısıyla büyük balistik füzelerin misilleme için kullanmasının pek olası olmadığını belirtiyor. Bunun yerine muhtemelen, Irak'ta misilleme yapacaklarını ve bunun da seçeneklerini sınırlandıracağını söylüyorlar.

Bazı bariz hedefler Amerikan kuvvetleri, ABD Büyükelçiliği veya Irak ziyareti sırasında üst düzey bir ABD savunma figürüne suikast düzenlemeye çalışmak olabilir.

DİĞER SEÇENEK SUUDİ TESİSLERİ

İran'ın misille tablosundaki diğer seçenek, Körfez'deki Amerikan ve Suudi tesislerine tekrar saldırmak.

Uzmanlara göre ciddi zayiata neden olacak böyle bir olası saldırı, ABD'yi tekrar harekete geçirecek ve gerilim daha da tırmanacak.

SÜLEYMANİ'NİN ÖLDÜRÜLMESİ

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in, Bağdat Havalimanı yakınında araçlarına düzenlenen füze saldırısıyla öldürüldüğünü açıklamıştı.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, ABD saldırısının intikamının alınacağını ifade ederek, "ABD güçlerine sert karşılık verileceğini" belirtmişti.

Süleymani'nin ölümü nedeniyle İran'da 3 gün ulusal yas ilan edilmişti.