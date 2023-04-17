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Dünya

İran, Kral Selman'ı resmi olarak Tahran'a davet etti

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz'i resmi olarak Tahran'a davet ettiklerini açıkladı.

AA17 Nisan 2023 Pazartesi 15:52 - Güncelleme:
İran, Kral Selman'ı resmi olarak Tahran'a davet etti
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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Kenani, başkent Tahran'da düzenlediği basın toplantısında gündemdeki konuları değerlendirdi.

Kenani, İran ile Suudi Arabistan arasında siyasi ilişkilerin başladığını, büyükelçiliklerin ve konsoloslukların faaliyete geçirilmesi sürecinde olduklarını belirtti.

İranlı Sözcü, Kral Selman'ın Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi ülkesine davet ettiğini hatırlatarak İran'ın da aynı daveti resmi olarak Kral Selman'a yaptığını kaydetti.

Tahran-Riyad anlaşmasına dikkati çeken Kenani, İran'ın kendisi ile karşılıklı saygı ve ortak çıkarlar temelinde dostane ilişkiler kurmak isteyen tüm ülkelerle ilişkileri geliştirmeye devam edeceğini söyledi.

Kenani, iki ülke büyükelçiliklerinin anlaşma tarihi itibarıyla iki ay içinde yeniden açılmasının öngörüldüğünü aktardı.

- İRAN VE SUUDİ ARABİSTAN'DAN BÜYÜKELÇİLİKLERİN KARŞILIKLI AÇILMASI KARARI

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Suudi Arabistanlı mevkidaşı Faysal bin Ferhan, Çin'in başkenti Pekin'de 6 Nisan'da bir araya gelmiş ve iki ülke büyükelçiliklerinin yeniden açılması, uçuşların yeniden başlatılması ve vizelerin kolaylaştırılması konusunda anlaşmıştı.

Tahran-Riyad arasında 7 yıl aradan sonra dışişleri bakanları düzeyindeki ilk resmi görüşme sonrasında yayımlanan ortak bildiride iki ülkenin işbirliğini her alanda genişletme konusunda uzlaştığı belirtilmişti.

Bu kapsamda, mart ayında Çin'in arabuluculuğunda varılan anlaşmada öngörülen iki aylık süre içinde (mayıs ayına kadar) Tahran ve Riyad'daki büyükelçilikler ile Meşhed ve Cidde'deki konsoloslukların yeniden açılması için gerekli hazırlıkların yapılması konusunda mutabakata varılmıştı.

İki ülke heyetleri, gerekli çalışmaları yapmak, diplomatik misyonları faaliyete geçirmek için karşılıklı ziyaretler gerçekleştirmişti.

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