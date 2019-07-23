31°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,6874
  • 6,3581
  • 260.013
  • 102518
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

İran kripto para madenciliğini yasal olarak tanımaya hazırlanıyor

Bitcoin madenciliğinin İran´daki elektrik masraflarını artırmasıyla İran hükümeti kripto para madenciliğini, hükümetin yasal çerçevesi kapsamında denetlenen bir endüstri olarak tanıyacağını duyurdu.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

CryptoSlate´de yer alan habere göre İran´da düşük elektrik masrafı sebebiyle kripto para madenciliğinde gözle görülür bir artış olmuş ve Elite Fixxtures´un yaptığı bir araştırma, AntMiner S9, AntMiner S7 ve Avalon 6 gibi madencilik ekipmanları kullanılarak 3 bin 217 dolara Bitcoin madenciliği yapılabildiğini ortaya koymuştu.
 
İran Enerji Bakanlığı Sözcüsü Mostafa Rajabi, ülkede sayısı artan kripto para madencilik çiftliklerinin ülkedeki enerji tüketimini yüzde 7.0 artırdığını ve İran´ın elektrik şebekesinin istikrarını bozarak tüketicileri olumsuz etkilediğini söylemişti.
 
Söz konusu gelişmenin ardından İran Parlamentosu Ekonomik Komisonu Başkanı Elyas Hazrati, konuyla ilgili şunları söyledi: "İran´da kripto para birimleri endüstrisinin vergi ve gümrük gelirlerinden faydalanabilmesi için söz konusu endüstrinin İran´da resmi bir endüstri olarak tanınması gerektiğini düşünüyoruz."
 
İran Merkez Bankası Başkanı Abdolnased Hemmati de, İran hükümeti ekonomik komisyonunun, ülkede kripto para birimleri madenciliğinin yapılabilmesine olanak sağlayan bir yasayı onayladığını belirtirken, Enerji Bakanı Yardımcısı Homayun Haeri ise, ekibinin kripto para birimleri madenciliğine yönelik elektrik oranlarının oluşturulması için bir plan üzerinde çalışacağını söyledi.

Pençe -2 Harekâtı´nda teröristlere ait mühimmatlar toprak altında gömülü şekilde ele geçirildi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

İngiltere'nin yeni başbakanı belli oldu

İngiltere'nin yeni başbakanı belli oldu

'Motivasyon notu' jandarmaya takıldı

'Motivasyon notu' jandarmaya takıldı

G.Saray transferde 2 bombayı birden patlatıyor

G.Saray transferde 2 bombayı birden patlatıyor

Zelenski´den büyük övgü: Türklerle çalışın

Zelenski´den büyük övgü: Türklerle çalışın

'Türkiye, kardeş ve dost bir ülkedir'

'Türkiye, kardeş ve dost bir ülkedir'

Gümrük kapılarında yeni dönem

Gümrük kapılarında yeni dönem

Kuytul'a yeni dava: 20 yıla kadar hapsi istendi

Kuytul'a yeni dava: 20 yıla kadar hapsi istendi

Türkiye ile Rusya arasında imzalar atıldı

Türkiye ile Rusya arasında imzalar atıldı
 

POPÜLER HABERLER

Fatih´te dehşet anları... Taksici tartıştığı yolcusuna bıçak çekerek saldırdı

Fatih´te dehşet anları... Taksici tartıştığı yolcusuna bıçak çekerek saldırdı

Memur emeklilerine maaş farkı müjdesi! Tarih belli oldu

Memur emeklilerine maaş farkı müjdesi! Tarih belli oldu

Nesli tükenme tehlikesi altında! Böyle görüntülendi

Nesli tükenme tehlikesi altında! Böyle görüntülendi

Vasiyeti 42 yıl sonra gerçekleşti... Karton kutuda taşıdılar!

Vasiyeti 42 yıl sonra gerçekleşti... Karton kutuda taşıdılar!

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA