Dünya

İran krizinde Avrupa cephesi! AB'den Sanchez'e tam destek

AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'e ABD Başkanı Donald Trump ile İran krizi nedeniyle yaşanan gerilimde tam destek verdi.

AA4 Mart 2026 Çarşamba 15:43 - Güncelleme:
Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Sanchez ile telefon görüşmesi yaptığını belirtti.

AB'nin İspanya ile tam dayanışmasını ilettiğini bildiren Costa, "AB, üye devletlerinin çıkarlarının her zaman tam olarak korunmasını sağlayacaktır. Uluslararası hukuk ilkelerine ve dünyanın her yerindeki kurallara dayalı düzene olan sarsılmaz bağlılığımızı yeniden teyit ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

İspanya, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarını sert biçimde eleştirmiş, bunun uluslararası hukuka aykırı olduğunu ve üslerini kullandırmayacağını bildirmişti.

ABD Başkanı Trump da Sanchez'e tepki göstererek, "İspanya üslerini kullanamayacağımızı söyledi, bu doğru değil. İstersek üslerini kullanabiliriz. Kimse bize üsleri kullanmamamızı söyleyemez. İspanya şu an berbat durumda. Aslında, (Hazine Bakanı Scott Bessent) Scott'a İspanya ile tüm ticari ilişkileri kesmesini söyledim." ifadelerini kullanmıştı.

