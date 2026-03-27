ABD ile İran arasındaki diplomatik temaslar sürerken Washington'ın askeri hazırlıklarını da hızlandırdığı iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Pentagon'un Orta Doğu'daki mevcut kuvvetlerine binlerce asker daha eklemeyi planladığı öne sürüldü. Bu gelişme, müzakere masasında diplomasi yürütülürken sahada askeri baskının artırıldığına işaret etti.

PENTAGON'DAN TRUMP'A DAHA FAZLA ASKERİ SEÇENEK SUNMA PLANI

Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin haberine göre ABD, İran ile görüşmeler devam ederken bir yandan da Orta Doğu'ya asker göndermeye yönelik planlar yapıyor.

Gazeteye açıklama yapan Pentagon yetkilileri, Bakanlığın, görüşmeler sürerken ABD Başkanı Donald Trump'a daha fazla askeri seçenek sunmak amacıyla Orta Doğu'ya 10 bin kadar ilave asker göndermeyi değerlendirdiğini belirtti.

Haberde bu askerlerin, halihazırda bölgeye gönderilmesi kararlaştırılan yaklaşık 5 bin deniz piyadesine ve 82. Hava İndirme Tümeni'nden binlerce askere ek olarak yollanacağı öne sürüldü.

Öte yandan, askerlerin Orta Doğu'da tam olarak nereye konuşlandırılacakları konusunda ise bilgi verilmedi.

BEYAZ SARAY SÖZCÜ YARDIMCISI KELLY'DEN AÇIKLAMA

Açıklamada bulunan Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Anna Kelly de askerlerin konuşlandırılmasına ilişkin tüm duyuruların Pentagon'dan yapılacağını vurgulayarak, "Daha önce de belirttiğimiz gibi, Başkan Trump'ın emrinde tüm askeri seçenekler her daim mevcuttur." ifadesini kullandı.

WSJ'nin 24 Mart'taki haberinde de Pentagon'un, ABD ordusunun "acil müdahale gücü" olarak görev yapan 82. Hava İndirme Tümeni'nden yaklaşık 3 bin askeri Orta Doğu'ya göndermeye hazırlandığı öne sürülmüştü.

Trump, dün İran'la müzakerelerin "çok iyi gittiğini" vurgulayarak, "İran'ın elektrik santrallerini hedef alma" kararını 6 Nisan'a kadar durdurduğunu duyurmuştu.

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A ORTAK ASKERİ SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında eski İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.