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Dünya

İran Kudüs Gücü Komutan Vekili Hicazi hayatını kaybetti

İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutan Vekili Muhammed Hüseyinzade Hicazi'nin kalp rahatsızlığı nedeniyle yaşamını yitirdiği bildirildi.

AA18 Nisan 2021 Pazar 23:21 - Güncelleme: 18 Nisan 2021 Pazar 23:21
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Devrim Muhafızları Ordusu'ndan yapılan açıklamada, Hicazi'nin kalp rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybettiği belirtilirken, nerede ve ne zaman öldüğüyle ilgili bilgi paylaşılmadı.

Devrim Muhafızları Ordusu, Hicazi'nin cenaze töreni ve defin işlemlerinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde yapılacağı ifade edildi.

Hicazi, 3 Ocak 2020'de ABD tarafından gerçekleştirilen saldırıda hayatını kaybeden Kasım Süleymani'nin halefi İsmail Kaani'nin vekilliğini yürütüyordu. Hicazi, Devrim Muhafızları Ordusu'nun Lübnan sorumlusu olarak da görev yapmıştı ve Suriye'de de bulunmuştu.

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