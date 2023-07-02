İSTANBUL 32°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Temmuz 2023 Pazar / 14 ZilHicce 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,0451
  • EURO
    28,4526
  • ALTIN
    1597.99
  • BIST100
    5759.11
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İran, Kur'an'ın yakılmasına tepki olarak İsveç'e yeni büyükelçi göndermeyi durdurdu
Dünya

İran, Kur'an'ın yakılmasına tepki olarak İsveç'e yeni büyükelçi göndermeyi durdurdu

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına tepki olarak bu ülkeye yeni büyükelçi gönderme işinin askıya alındığını duyurdu.

AA2 Temmuz 2023 Pazar 11:57 - Güncelleme:
İran, Kur'an'ın yakılmasına tepki olarak İsveç'e yeni büyükelçi göndermeyi durdurdu
ABONE OL

Abdullahiyan, Twitter hesabından konuya ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

İranlı Bakan, "Kur'an-ı Kerim'e karşı bu saygısızca girişime, cesaretlendirici şekilde izin verilmesi nedeniyle İsveç'e büyükelçi gönderme işi durdurulmuştur." ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz günlerde Büyükelçi Ahmed Masumifer'in yerine İranlı diplomat Hüccetullah Fegani, İran'ın yeni Stockholm Büyükelçisi olarak atanmıştı.

İsveç'in başkenti Stockholm'de Irak asıllı Salwan Momika isimli bir kişi, 28 Haziran'da Stockholm Camisi önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim yakmıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.