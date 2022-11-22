İran, kuzey Irak'taki terör hedeflerini kamikaze İHA'larla vurdu

İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı'na göre, Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kara Kuvvetleri, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) kontrolündeki bölgelerde bulunan örgütlerin karargahlarına saldırılar düzenledi.

Saldırılar kapsamında PAK örgütünün bölgedeki karargahının füze ve kamikaze İHA'larla hedef alındığı belirtildi.

Öte yandan IKBY Dış Medya İlişkileri Sorumlusu Lawk Ghafuri, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, İran'ın, Irak'ın kuzeyindeki İran muhalifi grupları hedef aldığını belirtti.

Ghafuri, Irak'ın Kerkük kentine bağlı Altunköprü Nahiyesi yakınında ve Erbil yakınındaki Degala bölgelerinde yer alan muhaliflere ait karargahların füze ile vurulduğunu aktardı.

Devrim Muhafızları Ordusu, önceki gün de Erbil'deki İKDP karargahına ve Süleymaniye'deki Komele örgütüne ait bir merkeze füze ve kamikaze insansız hava araçlarıyla saldırılar düzenlemişti.

İran, ülkede Mahsa Emini'nin ölümü üzerine başlayan protestolar devam ederken, Komele ve İKDP'yi kaos çıkarmak amacıyla sınır bölgelerine silahlı gruplar ve çok miktarda silah göndermekle suçlamıştı.

İran tarafından "terör örgütü" kabul edilen Komele, İKDP ve PAK, yıllardır IKYB'nin kontrolünde yer alan bölgelerdeki kamplarda barınıyor.