İSTANBUL 14°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Kasım 2022 Salı / 28 RebiülAhir 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,6186
  • EURO
    19,1338
  • ALTIN
    1044.67
  • BIST100
    4775.17
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İran, kuzey Irak'taki terör hedeflerini kamikaze İHA'larla vurdu
Dünya

İran, kuzey Irak'taki terör hedeflerini kamikaze İHA'larla vurdu

İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun, Irak'ın kuzeyindeki PAK örgütünün karargahlarını füze ve kamikaze insansız hava araçlarıyla (İHA) vurduğu bildirildi.

AA22 Kasım 2022 Salı 16:37 - Güncelleme:
İran, kuzey Irak'taki terör hedeflerini kamikaze İHA'larla vurdu
ABONE OL

İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı'na göre, Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kara Kuvvetleri, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) kontrolündeki bölgelerde bulunan örgütlerin karargahlarına saldırılar düzenledi.

Saldırılar kapsamında PAK örgütünün bölgedeki karargahının füze ve kamikaze İHA'larla hedef alındığı belirtildi.

Öte yandan IKBY Dış Medya İlişkileri Sorumlusu Lawk Ghafuri, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, İran'ın, Irak'ın kuzeyindeki İran muhalifi grupları hedef aldığını belirtti.

Ghafuri, Irak'ın Kerkük kentine bağlı Altunköprü Nahiyesi yakınında ve Erbil yakınındaki Degala bölgelerinde yer alan muhaliflere ait karargahların füze ile vurulduğunu aktardı.

Devrim Muhafızları Ordusu, önceki gün de Erbil'deki İKDP karargahına ve Süleymaniye'deki Komele örgütüne ait bir merkeze füze ve kamikaze insansız hava araçlarıyla saldırılar düzenlemişti.

İran, ülkede Mahsa Emini'nin ölümü üzerine başlayan protestolar devam ederken, Komele ve İKDP'yi kaos çıkarmak amacıyla sınır bölgelerine silahlı gruplar ve çok miktarda silah göndermekle suçlamıştı.

İran tarafından "terör örgütü" kabul edilen Komele, İKDP ve PAK, yıllardır IKYB'nin kontrolünde yer alan bölgelerdeki kamplarda barınıyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.