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Dünya

İran lideri Hamaney: ABD hesap hatalarına devam ediyor

İran lideri Ali Hamaney, ABD'nin 1979'daki devrimden önce olduğu gibi bugün de 'hesap hatalarına devam ettiğini' söyledi.

AA9 Ocak 2022 Pazar 15:19 - Güncelleme: 9 Ocak 2022 Pazar 15:30
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Kum kentinde yapılan bir toplantıya video konferans aracılığıyla katılan Hamaney, burada yaptığı konuşmada ABD'ye yönelik açıklamalarda bulundu.

ABD'nin, 1979'daki devrimden önce hesap hatası yaptığını ve Şah'ı desteklemek için askeri yetkililer gönderdiğini dile getiren Hamaney, günümüzde de "Süleymani'yi öldürmekle hesap hatası yaptığını" savundu.

Hamaney Avusturya'nın başkenti Viyana'da yapılan müzakerelerle ilgili olarak da "Düşman ile yapılan müzakere, görüşme ve kurulan ilişki teslim olmak demek değildir. Şu ana kadar teslim olmadık bundan sonra da olmayacağız." ifadelerini kullandı.

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