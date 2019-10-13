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İran lideri Hamaney: Yemen savaşının olumlu bir etkisi olabilir

İran lideri Ali Hamaney, Yemen savaşının doğru bir şekilde sona ermesi durumunda bölgeye olumlu bir etkisinin olabileceğini söyledi.

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Hamaney'in ofisinden yapılan açıklamaya göre, İran lideri, Pakistan Başbakanı İmran Han ile bir araya geldi ve Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin de hazır bulunduğu görüşmede bölgesel gelişmeler ele alındı.
 
Hamaney, İran'ın çok önceleri Yemen savaşının sona ermesi için 4 maddelik plan sunduğunu belirterek, "Yemen savaşı doğru bir şekilde biterse bölgeye olumlu bir etkisi olabilir." ifadesini kullandı.
 
Bölge ülkelerine karşı düşmanlık duygusuyla hareket etmediklerini ancak onların ABD'nin isteği üzerine İran'a karşı faaliyetlerde bulunduklarını savunan Hamaney,  "İran hiçbir savaşı başlatan taraf olmayacaktır ancak eğer birisi İran'a karşı savaşı başlatırsa şüphesiz pişman olacaktır." görüşlerini paylaştı. 
 
İran ile Suudi Arabistan arasında ara buluculuk yapmak için Tahran'a gelen İmran Han'ın bir hafta içinde Riyad'ı da ziyaret etmesi bekleniyor.
 
Geçen ay Birleşmiş Milletler Genel Kuruluna katılmak için ABD'ye giden Han, Başkan Donald Trump'la yaptığı görüşmede kendisinden Suudi Arabistan ile İran arasında ara buluculuk yapması ricasında bulunulduğunu açıklamıştı.
 
Han, ABD yolculuğu öncesi Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman'la, ABD ziyareti sırasında ise Ruhani'yle görüşmüştü.
 
TRT'ye konuşan İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif de ara buluculuk ve doğrudan görüşme de dahil Suudi Arabistan'la her türlü görüşmeye açık olduklarını dile getirmişti.

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