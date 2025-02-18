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Dünya

İran Meclisi döviz kurlarındaki tarihi artış sonrası toplandı

İran Meclisi, son zamanlarda tarihi rekorlar kıran döviz kurlarındaki dalgalanmayı ele almak için Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın da katıldığı kapalı oturum gerçekleştirdi.

AA18 Şubat 2025 Salı 12:06 - Güncelleme:
İran Meclisi döviz kurlarındaki tarihi artış sonrası toplandı
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İran devlet televizyonunun haberine göre, kapalı oturumda Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ve Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf da hazır bulundu.

Toplantı sonrasında açıklama yapan Kalibaf, "Geçim sorunu ve döviz piyasası konusunda kapalı kapılar ardında yapılan toplantıda iyi kararlar alındı." dedi.

İran'da son haftalarda döviz ve altın kurlarında tarihi rekorlar görüldü. Buna göre dolar ilk kez geçen hafta 90 bin tümen seviyesini aşmıştı.

Ekonomik sorunların derinleşmesinden sorumlu tutulan Ekonomi Bakanı Abdunnasır Himmeti hakkında Mecliste bir grup milletvekili gensoru teklifi sunmuştu. Himmeti, döviz ve altın kurlarının aşırı yükselmesine karşı kayıtsız kalmakla suçlanmıştı.

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