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Dünya

İran medyası duyurdu... Selami ve Bakıri öldürüldü

İsrail'in İran'a saldırısında İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Hüseyin Selami, İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri, nükleer bilim insanları Muhammed Mehdi Tehrançi ile Feridun Abbasi'nin hayatını kaybettiği bildirildi.

AA13 Haziran 2025 Cuma 07:07 - Güncelleme:
İran medyası duyurdu... Selami ve Bakıri öldürüldü
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Devlet televizyonuna göre, Ali Hamaney İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını ilişkin yazılı mesaj yayımladı.

Hamaney mesajında, İsrail'in yerleşim yerlerine yönelik saldırı ile "kötü doğasını" gösterdiğini anlatarak, "Bu rejim, ağır bir cezanın kendisini beklediğini bilmelidir." ifadesini kullandı.

İran silahlı kuvvetlerinin İsrail'i rahat bırakmayacağını aktaran Hamaney, "Düşmanın saldırılarında birkaç komutan ve bilim insanı şehit oldu. Yerlerine geçenler ve meslektaşları, görevlerini derhal üstlenecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Hamaney, mesajında, "Siyonist rejim, bu cinayetle kendisi için acı ve ıstıraplı bir kader hazırladı ve kesinlikle bunun karşılığını alacaktır." ifadesine yer verdi.

TESNİM: İSRAİL SALDIRISINDA İRAN DEVRİM MUHAFIZLARI ORDUSU KOMUTANI SELAMİ HAYATINI KAYBETTİ

İran devrim muhafızlarına yakınlığıyla bilinen Tesnim Haber Ajansı, İsrail'in Tahran'daki Devrim Muhafızları Ordusu merkezini hedef aldığını belirtti.

Saldırıda, Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Selami'nin hayatını kaybettiği kaydedildi.

TESNİM: İSRAİL SALDIRISINDA NÜKLEER BİLİM İNSANLARI HAYATINI KAYBETTİ

İran devrim muhafızlarına yakınlığıyla bilinen Tesnim Haber Ajansı, İsrail'in Tahran'daki nükleer bilim insanlarını hedef aldığını belirtti. Saldırıda nükleer bilimci Muhammed Mehdi Tehrançi ile Feridun Abbasi'nin hayatını kaybettiği kaydedildi.

İki konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

İSRAİL'İN SALDIRILARDA İRAN GENELKURMAY BAŞKANI VE DEVRİM MUHAFIZLARI KOMUTANINI HEDEF ALDIĞI İDDİA EDİLDİ

İsrail basınına konuşan ismi açıklanmayan savunma kaynakları, İsrail'in İran'a düzenlediği saldırılarda söz konusu isimlerin hedef alındığını aktardı.

İsrailli kaynaklar, Genelkurmay Başkanı Bakıri, Devrim Muhafızları Komutanı Selami ve bazı nükleer bilimcilerin saldırılarda ölmüş olma olasılığının yüksek olduğunu öne sürdü.

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