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İran medyası, el konulan İngiliz gemisinin içinden görüntü yayınladı

İran medyası, el konulan İngiliz gemisi `Stena Impero´nun mürettebatının gemiden görüntüsünü yayınladı.

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Yayınlanan görüntüde, Tahran tarafından el konulan İngiliz gemisi `Stena Impero´ya İran bayrağının asılmış olduğu görülürken; mürettebatın da geminin içindeki görüntüsü yer aldı.­­

İran´dan İngiliz´leri çok kızdıracak görüntü: Bayrağı indirildi

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