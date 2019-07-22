İran medyası, el konulan İngiliz gemisinin içinden görüntü yayınladı
İran medyası, el konulan İngiliz gemisi `Stena Impero´nun mürettebatının gemiden görüntüsünü yayınladı.
- DHA
Yayınlanan görüntüde, Tahran tarafından el konulan İngiliz gemisi `Stena Impero´ya İran bayrağının asılmış olduğu görülürken; mürettebatın da geminin içindeki görüntüsü yer aldı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.