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Dünya

İran Milli Futbol Takımı'nın konakladığı otel önünde protesto gösterileri yapıldı

2026 FIFA Dünya Kupası G Grubu'nda Yeni Zelanda ile karşılaşacak İran Milli Futbol Takımı'nın konakladığı otelde protesto gösterileri yapıldı.

AA15 Haziran 2026 Pazartesi 06:47 - Güncelleme:
İran Milli Futbol Takımı'nın konakladığı otel önünde protesto gösterileri yapıldı
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Los Angeles'a gelen İran Milli Futbol Takımı'nın kamp yapacağı oteli öğrenen göstericiler, İran'ın aslanlı ve güneşli eski bayrağının yanı sıra ABD ve İsrail bayraklarıyla takımı protesto etti.

İran Milli Futbol Takımı'na yönelik "terörist" sloganları atan İran'ın devrik Şahı Muhammed Rıza Pehlevi'nin oğlu Rıza Pehlevi destekçisi göstericiler, daha sonra otelin önüne gelen İran yönetimi yanlısı taraftarlarla tartıştı.

ABD güvenlik güçlerinin yoğun önlemler aldığı otel önünde protestocuların karşı karşıya gelmesi engellendi.

Los Angeles'ta ilk antrenmanını yapmak için otelden ayrılan İran Milli Futbol Takımı'nı taşıyan otobüs, protestocuların arasından geçti.

İran ile Yeni Zelanda arasındaki Dünya Kupası mücadelesi yarın TSİ 04.00'te oynanacak.

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