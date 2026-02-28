İSTANBUL 8°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Şubat 2026 Cumartesi / 13 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,9493
  • EURO
    51,9846
  • ALTIN
    7435.91
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İran misillemesini bahane ettiler: İşgalci İsrail Gazze'ye açılan tüm kapıları kapattı
Dünya

İran misillemesini bahane ettiler: İşgalci İsrail Gazze'ye açılan tüm kapıları kapattı

İsrail ordusu, İran misillemesini gerekçe göstererek, sınırlı geçişlere açık olan Refah Sınır Kapısı dahil, Gazze'ye açılan tüm kapıları kapattı.

AA28 Şubat 2026 Cumartesi 22:06 - Güncelleme:
İran misillemesini bahane ettiler: İşgalci İsrail Gazze'ye açılan tüm kapıları kapattı
ABONE OL

İsrail ordusuna bağlı işgal altındaki Filistin topraklarındaki Hükümet Aktivitelerini Koordinasyon Biriminden (COGAT) yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ne açılan tüm sınır kapılarının kapatıldığı bildirildi.

Açıklamada, Gazze'nin dünyaya açılan tek kapısı olan Refah Sınır Kapısı dahil tüm Gazze Şeridi'ne açılan tüm kapıların ikinci bir duyuruya kadar kapalı tutulacağı bildirildi.

İsrail'in tüm sınır kapılarını kapatma kararının halihazırda açlıkla boğuşan Gazze'deki insani durumu etkilemeyeceği iddia edildi.

Tel Aviv yönetimi, yaklaşık 2 yıl işgal altında kapalı tuttuğu Gazze'nin dünyaya açılan tek sınır kapısı Mısır sınırındaki Refah Sınır Kapısı'nı 2 Şubat'ta yalnızca yayaların çift yönlü geçişlerine açmıştı.

İsrail, saldırılarla ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı ablukayla Gazze Şeridi'ni açlığın yayıldığı, su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemesinin bulunamadığı bir insani felakete sürükledi.

Birleşmiş Milletler (BM), ateşkes sonrası dahi İsrail'in uyguladığı kısıtlamalar nedeniyle Gazze Şeridi'ne yeterli yardımın girmediğine dikkati çekiyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Gaz tüpü bomba gibi patladı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.