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Dünya

İran Mossad casusu olmakla suçlanan 4 kişiyi idam etti

İran, İsrail dış istihbarat servisi Mossad için casusluk yapmakla suçlanan 4 kişiyi idam etti.

IHA29 Aralık 2023 Cuma 11:11 - Güncelleme:
İran Mossad casusu olmakla suçlanan 4 kişiyi idam etti
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İran'ın Batı Azerbaycan Eyalet Savcılığı Halkla İlişkiler birimi tarafından yapılan açıklamada, İsrail dış istihbarat servisi Mossad ile bağlantılı olduğu tespit edilen 4 kişinin idam edildiği duyuruldu. Açıklamada, "Mossad'ın yönlendirmesiyle ülke güvenliğine karşı kapsamlı eylemler gerçekleştiren ve Siyonist rejimle bağlantılı sabotaj ekibinin Vafa Hanareh, Aram Omri, Rahman Perhazu ve Nesim Nemazi adlı 4 üyesi, bu sabah yasal işlemlerin ardından idam edildi" ifadeleri kullanıldı.

Söz konusu kişilerin Mossad ile doğrudan iletişim kurduğu, İran'ın güvenlik kurumlarıyla bağlantılı bazı kişilerin fotoğraflarını çektikleri ve bu kişilerin araçlarını, evlerini ateşe verdikleri, bu eylemlerinin karşılığında ise Mossad'dan para aldıkları belirtilen açıklamada, "Eylemlerini Batı Azerbaycan, Tahran ve Hürmüzgan eyaletlerinde gerçekleştiren şahıslar, İran'ın güvenlik ve istihbarat güçlerine yönelik suikast girişiminde bulunmuş ancak bu girişimleri başarısızlıkla sonuçlanmıştır" denildi.

Açıklamada, davada toplam 10 kişinin yargılandığı ve bu kişilerden 4'ünün yeryüzünde bozgunculuk çıkarmak ve devlete karşı savaş açma suçlamalarıyla haklarında dava açıldığı, daha sonra da idama mahkum edildikleri ifade edilirken, geri kalan her bir sanığın ise, "Ülke güvenliğini bozmak amacıyla Siyonist rejim ile iletişim kurma" suçundan 10'ar yıl hapis cezasına çarptırıldığı kaydedildi.

İran, 16 Aralık'ta İsrail dış istihbarat servisi Mossad ve diğer yabancı istihbarat servisleri adına casusluk yaptığı iddia edilen 1 kişiyi idam etmişti.

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