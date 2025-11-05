İSTANBUL 19°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Kasım 2025 Çarşamba / 15 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,0985
  • EURO
    48,3981
  • ALTIN
    5379.1
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İran, müzakerelerde sınırını çizdi: Füze ve bölgesel meseleler masada yok
Dünya

İran, müzakerelerde sınırını çizdi: Füze ve bölgesel meseleler masada yok

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD'nin sürekli gündeme getirdiği füze ve bölgesel konulara ilişkin olarak, müzakerelerin yalnızca nükleer program çerçevesinde olabileceğini ifade etti.

IHA5 Kasım 2025 Çarşamba 14:21 - Güncelleme:
İran, müzakerelerde sınırını çizdi: Füze ve bölgesel meseleler masada yok
ABONE OL

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD'nin sürekli olarak füze programı ve bölgesel konuları müzakere masasına taşımaya çalıştığını belirterek, "Füze ve bölgesel konular her zaman gündeme getirildi, ancak bizim tutumumuz nettir. Eğer bir müzakere olacaksa bu yalnızca nükleer konu çerçevesinde olacaktır" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, ABD ile muhtemel müzakereler ve İran'da tutuklu 2 Fransız vatandaşının serbest bırakılmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan Arakçi, ABD'nin sürekli olarak füze programı ve bölgesel konuları müzakere masasına taşımaya çalıştığını belirterek, "Füze ve bölgesel konular her zaman gündeme getirildi, ancak bizim tutumumuz nettir. Eğer bir müzakere olacaksa bu yalnızca nükleer konu çerçevesinde olacaktır" ifadelerini kullandı.

"FRANSA'DA TUTUKLU VATANDAŞIMIZ MEHDİYE İSFENDİYARİ SERBEST BIRAKILDI"

Yaklaşık 3 yıldır İran'da tutuklu bulunan Fransız vatandaşları Cecile Kohler ve Jacques Paris'in serbest bırakılmasına değinen Arakçi, "Söz konusu kişiler casusluk suçlamasıyla hüküm giymişti. Yargı Erki dün gece yaptığı açıklamada, bu kişilerin İslami merhamet kapsamında serbest bırakıldığını duyurdu. Ayrıca Fransa'da tutuklu bulunan vatandaşımız Mehdiye İsfendiyari de serbest bırakıldı ve şu anda büyükelçiliğimizde. Gerekli işlemlerim tamamlanmasının ardından ülkesine geri dönecektir" dedi.

İRAN VE FRANSA ARASINDA TUTUKLU KRİZİ

Fransız vatandaşları Cecile Kohler ve Jacques Paris, Mayıs 2022'de gerçekleştirdikleri İran ziyaretinde casusluk faaliyetlerinde bulunmak ve ülkedeki protestoları kışkırtmak suçlamalarıyla İran makamları tarafından tutuklanmıştı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "3 yıldır İran'da tutuklu bulunan Cecile Kohler ve Jacques Paris, Evin Hapishanesi'nden çıkarıldı ve şu anda Tahran'daki Fransa Büyükelçiliği'ne doğru gidiyorlar. Bu sürecin ilk aşamasının tamamlanmasından memnuniyet duyuyorum. En kısa sürede Fransa'ya dönmelerini sağlamak için görüşmeler devam ediyor" ifadelerini kullanmıştı.

Fransa'da yaşayan 39 yaşındaki İranlı akademisyen Mehdiye İsfendiyari ise 28 Şubat 2025'te Lyon'da kız kardeşinin evine düzenlenen polis baskınında gözaltına alınmıştı. Ailesinin kendisine ulaşamaması üzerine konu İranlı yetkililere bildirilmiş, Fransız makamları ise Nisan 2025'te İsfendiyari'nin Paris yakınlarındaki Freshness Cezaevi'nde bulunduğunu açıklamıştı. Paris Savcılığı, İsfendiyari'yi sosyal medya paylaşımlarında Hamas'a destek vermek ve İsrail karşıtı içerik üretmekle suçlamıştı.

  • iran dışişleri
  • abas arakçi
  • nukeleer program

ÖNERİLEN VİDEO

Bolu'da mest eden sonbahar görüntüsü

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.