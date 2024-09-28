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Dünya

İran, Nasrallah için yas ilan etti

İran'da, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın İsrail saldırısında ölümü dolayısıyla, 5 gün ulusal yas ilan edildi.

AA28 Eylül 2024 Cumartesi 19:16 - Güncelleme:
İran, Nasrallah için yas ilan etti
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İran lideri Ali Hamaney, Nasrallah'ın öldürülmesi nedeniyle yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamasında, "direniş cephesi" ve Hizbullah'ın önemli bir ismi ve liderini kaybettiğini belirten Hamaney, "Nasrallah'ın Lübnan'da kurduğu yapının onun ölümüyle daha da güçleneceğini" savundu.

"Direniş cephesinin çökmekte olan Siyonist varlığın gövdesine indirdiği darbeler daha da ezici olacak." ifadelerini kullanan Hamaney, Nasrallah'ın "kanının yerde kalmayacağını" vurguladı.

Hamaney, Lübnan halkı ile hükümeti ve Hizbullah başta olmak üzere "direniş cephesine" başsağlığı dileyerek, İran'da 5 günlük yas ilan ettiğini bildirdi.

  • Hasan Nasrallah
  • İsrail saldırısı
  • ulusal yas

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