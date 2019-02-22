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İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Ali Ekber Salihi: Nükleer anlaşma öncesine dönecek kapasiteye sahibiz

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Ali Ekber Salihi, İran'ın gerektiği takdirde nükleer anlaşma öncesindeki programa dönecek teknolojik kapasiteye sahip olduğunu söyledi.

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İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Salihi, Katar merkezli Al Jazeera televizyonuna yaptığı açıklamada, ülkesinin nükleer programıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

ABD'nin tek taraflı çekildiği nükleer anlaşmanın korunması konusunda Avrupa'dan gerekli adımları atmasını beklediklerini ifade eden Salihi, "İran, nükleer anlaşma öncesindeki programına dönecek teknolojik kapasiteye sahiptir." diye konuştu.

Tahran ile Riyad arasındaki sorunlara da değinen Salihi, İran'ın Suudi Arabistan ile müzakereye açık olduğunu belirterek, "Cumhurbaşkanımız daha önce birçok kez Suudi Arabistan'a müzakere çağrısında bulundu. İran'ın Suudi Arabistan'ın topraklarında ve servetinde gözü yok. Biz bütün bölge ülkeleri için huzur ve güven istiyoruz." ifadelerini kullandı.

İran'ın ABD yaptırımlarından kaynaklı ekonomik sorunlarla karşı karşıya olduğunu dile getiren Salihi, "Ekonomik sorunlarımızın olduğu doğru ancak İran birçok alanda kendi kendine yeterli kapasiteye sahip ve bu zorlukları aşacak güçtedir." dedi.

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