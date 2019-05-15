İran, nükleer anlaşmanın bazı taahhütlerini resmen durdurdu

İran’ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı, İran Atom ve Enerji Kurumu kaynaklarına dayandırdığı haberde, Tahran yönetiminin bazı nükleer taahhütlerin askıya alınmasına ilişkin alınan kararları uygulamaya koyacağını belirtti. İran Atom ve Enerji Kurumu kaynakları, nükleer anlaşma kapsamında sınırlandırılan uranyumun zenginleştirilmesi ve ağırlaştırılmış su depolamasındaki taahhütlerin askıya alınmasına ilişkin kararın ciddiyetle takip edildiğini aktardı.

İran’ın Erak ve Natanz nükleer tesislerine ilerleyen günlerde yabancı basın temsilcilerinin davet edileceği ve bu tesislerde yapılan çalışmalar ve programın kamuoyuna açıklanacağı belirtildi.

İran Ulusal Güvenlik Konseyi, geçtiğimiz hafta ABD’nin nükleer anlaşmayı ihlali ve yaptırımlarına tepki olarak nükleer anlaşmadaki taahhütlerin kısmen askıya alındığını duyurmuştu.