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Dünya

İran: Nükleer uzmanlarına suikast planlıyorlardı

İran'ın Zahidan Başsavcısı Mehdi Şems Abadi, İsrail'in dış istihbarat servisi Mossad adına casusluk faaliyetinde bulunduğu iddiasıyla nisan ayında gözaltına alınan 3 kişinin nükleer alanda çalışan uzmanlara yönelik suikast planladıklarını söyledi.

AA22 Haziran 2022 Çarşamba 13:20 - Güncelleme:
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İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Şems Abadi, Mossad adına casusluk yaptığı öne sürülen 3 kişinin yakalanmasıla ilgili detayları paylaştı.

Abadi, "İran istihbarat birimleri yaklaşık sekiz ay boyunca dikkatle takip ettiler ve yakalananlardan bazılarının nükleer bilim adamlarına suikast planladıklarını tespit ettiler." dedi.

Davanın şu anda ön soruşturma aşamasında olduğunu dile getiren Şems Abadi, yakında bir iddianame düzenlenerek mahkemeye gönderileceğini kaydetti.

İran'ın güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletinde, 21 Nisan'da, İsrail'in dış istihbarat servisi Mossad adına casusluk faaliyetlerinde bulundukları iddiasıyla 3 kişi gözaltına alınmış, kimlikleri ve uyrukları açıklanmayan şüphelilerin "gizli istihbarat belgelerinin" yayınlanmasında rolü olduğu belirtilmişti.

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