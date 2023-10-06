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Dünya

İran onayladı: Azerbaycan ile Nahçıvan demir yoluyla birbirine bağlanacak

Azerbaycan, ülkeyi İran üzerinden Nahçıvan'a bağlayacak demir yolu hattının yapımı hususunda Tahran yönetimiyle anlaştı.

AA6 Ekim 2023 Cuma 23:03 - Güncelleme:
İran onayladı: Azerbaycan ile Nahçıvan demir yoluyla birbirine bağlanacak
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Azerbaycan Bakanlar Kurulu'ndan yapılan açıklamada, Bakü'de temaslarda bulunan İran Yol ve Şehircilik Bakanı Mehrdad Bezrpaş ile Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Şahin Mustafayev'in bir araya geldiği bildirildi.

Açıklamada, görüşmede, Azerbaycan ile İran arasında ulaşım ve iletişim ile enerji ve su kaynaklarının kullanımına yönelik güncel konuların ele alındığı kaydedildi.

Görüşme sonrasında Mustafayev ve Bezrpaş, "Azerbaycan'ın Doğu Zengezur Ekonomik Bölgesi ile Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti arasında İran İslam Cumhuriyeti topraklarından geçen yeni bir demir yolu hattı ve demir yolu köprülerinin inşasına ilişkin Niyet Protokolü"ne imza attı.

Mustafayev ve Bezrpaş, Azerbaycan'ın Zengilan ilinde, ülkeyi İran üzerinden Nahçıvan'a bağlayacak kara yolu köprüsünün ve sınır geçiş altyapısının temelini atmıştı.

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