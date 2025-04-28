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İran patlamanın failini buldu: Sabotaj için açık işaretler var

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, ülkenin güneyinde bulunan limandaki patlamada kasıt veya ihmal olup olmadığının ortaya çıkarılması için güvenlik ve yargı kurumlarına talimat verdi. İranlı milletvekili Sirac da Bender Abbas Limanı'ndaki patlamanın failinin İsrail olduğunu savundu.

AA28 Nisan 2025 Pazartesi 07:06 - Güncelleme:
İran patlamanın failini buldu: Sabotaj için açık işaretler var
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İran lideri Hamaney, İran'ın güneyinde Basra Körfezi kıyısında yer alan Bender Abbas Limanı'nda dün meydana gelen patlamaya ilişkin mesaj yayımladı.

Limanda meydana gelen acı verici olayın üzüntü ve endişeye neden olduğunu belirten Hamaney, patlamada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Tüm yetkililerin "trajik ve yıkıcı olayların önlenmesi konusunda kendilerini sorumlu görmesi gerektiğini" vurgulayan İran lideri, limandaki patlamanın sabotaj olabileceği ihtimaline dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Emniyet ve yargı yetkililerinin, bu konuda kapsamlı soruşturma yaparak herhangi bir ihmal veya kasıt olup olmadığını ortaya çıkarmaları gerekmektedir."

İRANLI MİLLETVEKİLİ SİRAC, BENDER ABBAS LİMANI'NDAKİ PATLAMANIN FAİLİNİN İSRAİL OLDUĞUNU SAVUNDU

Tahran'dan yayın yapan Rokna haber sitesine konuşan Tahran Milletvekili Sirac, İran'ın Basra Körfezi kıyısında yer alan Bender Abbas Limanı'ndaki patlamanın sabotaj olduğunu öne sürdü.

Limandaki patlamaların dört ayrı noktada gerçekleştirildiğini iddia eden Sirac, "Patlamaların dört ayrı noktada meydana gelmesi, konteynerlerin içine patlayıcı madde konulduğu anlamına geliyor." dedi.

Doğal yangın ihtimalini reddeden İranlı milletvekili, "Kimyasallar genellikle sadece bir noktada alev alır ve bu tür eş zamanlı patlamalara neden olmaz. Bu konteynerler, nakliye sırasında patlayıcılarla donatılmış, hatta yerli acenteler tarafından kirletilmiş olabilir." diye konuştu.

Sirac, İsrail'in patlamaları gerçekleştirmek için uydular veya uzaktan kumandalı zamanlayıcı cihazlar kullanmış olma ihtimalini dile getirerek, "Konteynerlerin limanda en fazla hasara yol açacak zamanı tam olarak hesaplamışlardı. İsrail'in bununla ilgisi olduğuna dair açık işaretler mevcut." ifadelerini kullandı.

İran'ın güneyinde Basra Körfezi kıyısında yer alan Bender Abbas Limanı'nda dün öğle saatlerinde şiddetli bir patlama meydana gelmişti.

Patlamanın nedeninin henüz belirlenemediği açıklanmıştı.

Limandaki bazı konteynerlerin patlamasıyla meydana gelen olayda şu ana kadar 40 kişinin hayatını kaybettiği, bini aşkın kişinin de yaralandığı bildirilmişti.

Olay bölgesinden gelen görüntülerde de limanın bir kısmının büyük hasar aldığı görülmüştü.

İranlı yetkililer, patlamanın sabotaj olduğuna dair şu ana kadar herhangi bir bulgu edinmediklerini açıklamıştı.

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