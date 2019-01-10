İran Petrol Bakanı Zengene: ABD’nin yasa dışı yaptırımlarına uymayacağız

İran Petrol Bakanı Bijan Namdar Zengene, ABD’nin İran’a uyguladığı yaptırımların “tamamen” yasa dışı olduğunu ve ülkesinin ABD yaptırımlarına uymayacağını ifade etti.

Reuters’ta yer alan habere göre, Irak’ın başkenti Bağdat’ta, Iraklı mevkidaşı Thamer Ghadhban ile ortak basın toplantısı düzenleyen Zengene, İran’ın ABD yaptırımlarına maruz kalırken petrol ihracatının hacmini veya nereye yapılacağını tartışmayacağını ifade etti.

Irak ile iş birliğinin önemine de değinen Zengene, “Bugün, özellikle petrol meselesinde Irak ile iş birliğimizi nasıl geliştirebileceğimizi konuştuk.” ifadelerini kullandı.

Irak Petrol Bakanı Thamer Ghadhban da, İranlı mevkidaşı ile enerji meselesine odaklandıklarını belirtirken, ortak petrol sahası geliştirmek için İran ile henüz bir anlaşmaya varmadıklarını sözlerine ekledi.

“Amerikalılar İran'ın petrol ihracatını durdurma hedefine asla ulaşamayacak”

Geçtiğimiz hafta ABD’nin İran’ın petrol ihracatına karşı uyguladığı yaptırımlar hakkında konuşan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD’nin İran'ın petrol ihracatını durdurma hedefine asla ulaşamayacağını belirterek, “İran İslam Cumhuriyeti, ABD’nin baskı ve yaptırımlarına rağmen petrol ihraç etmeye devam edecek." ifadelerini kullanmıştı.