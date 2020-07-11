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Dünya

İran Petrol Bakanı Zengene: İran petrol sanayisi hiçbir şart altında teslim olmayacak

İran Petrol Bakanı Bijen Namdar Zengene, ABD yaptırımları nedeniyle petrol üretiminin düşük olduğunu belirterek, 'İran petrol sanayisi hiçbir şart altında teslim olmayacak.' dedi.

AA11 Temmuz 2020 Cumartesi 22:55 - Güncelleme: 11 Temmuz 2020 Cumartesi 22:59
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Devlet televizyonunun haberine göre Irak sınırındaki Huzistan eyaletine bağlı Yaran Petrol Bölgesi'nin geliştirilmesi için İran Petrol Bakanlığı ve İranlı Persia şirketi anlaşma imzaladı.

İmza töreninde konuşan Bakan Zengene, "Bugün İran petrol sanayisi için güzel bir gün. Sınırda yer alan ortak bir petrol bölgesinin geliştirilmesi için anlaşma imzaladık." dedi.

İran'ın petrol üretiminin yaptırımlar nedeniyle düşük olduğunu ancak gerektiğinde kullanmak üzere kapasitelerini artırmaları gerektiğini ifade eden Zengene, "İran petrol sanayisi hiçbir şart altında teslim olmayacak. Kapasite, petrol sanayisinde stratejik bir meseledir." görüşlerini paylaştı.

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