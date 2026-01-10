İSTANBUL 15°C / 8°C
Dünya

İran protestoları dünya gündeminde: BM'den şiddet uyarısı

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, İran'da devam eden protestolar sırasında yaşanan şiddet olaylarına ilişkin açıklama yaparak, tüm ölümler için acil, bağımsız ve şeffaf soruşturma çağrısında bulundu.

AA10 Ocak 2026 Cumartesi 00:11
İran protestoları dünya gündeminde: BM'den şiddet uyarısı
Türk, İran'da devam eden gösterilere ilişkin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan paylaşımda bulundu.

İran'daki gösteriler sırasında yaşanan şiddet olaylarına dair haberlerden derin rahatsızlık duyduğunu belirten Türk, "Tüm ölümler derhal, bağımsız ve şeffaf bir şekilde soruşturulmalıdır. İnsan hakları ihlallerinden sorumlu olanlar hesap vermeli." ifadesini kullandı.

İRAN'DAKİ GÖSTERİLER

İran'da 28 Aralık 2025'te ülkedeki yerel para biriminin döviz karşısında yüksek değer kaybı ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar, ülkenin birçok kentine yayıldı.

Gösterilerde ölen ya da yaralananlara ilişkin resmi açıklama yapılmazken, ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı, şu ana kadar gösterilerde 8'i emniyet görevlisi 42 kişinin hayatını kaybettiğini, onlarca kişinin yaralandığını ve 2 bin 277 kişinin gözaltına alındığını bildirmişti.

